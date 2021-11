नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू (Rouse Avenue Court) कोर्ट बसों की खरीद में भ्रष्टाचार (Corruption in purchase of buses) के आरोप लगाने के मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत (Delhi government minister Kailash Gehlot) की ओर से दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई (hearing of defamation petition) टाल दी गई है. एडिशनल सेशंस जज रविंद्र पांडेय ने 7 मार्च 2022 को सुनवाई करने का आदेश दिया है.



आज सुनवाई के दौरान विजेंद्र गुप्ता (BJP MLA Vijender Gupta) की ओर से कोर्ट को सूचित किया गया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पर रोक लगा दिया है और हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी. उसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 7 मार्च को नियत करने का आदेश दिया.

दिल्ली की राऊज एवेन्यू

11 अक्टूबर को कोर्ट ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता (BJP MLA Vijender Gupta) को समन जारी किया था. 7 अक्टूबर को तीन अधिकारियों परिवहन सचिव आशीष कुंद्रा, नितिन अहलावत और केसी गुप्ता ने अपने बयान दर्ज कराए थे. 4 अक्टूबर को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए उपस्थित नहीं होने पर आशीष कुंद्रा के खिलाफ वारंट (warrant against ashish kundra) जारी किया था. 30 सितंबर को कैलाश गहलोत ने अपना बयान दर्ज कराया था. 1 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था. सुनवाई के दौरान कैलाश गहलोत की ओर से वकील एके ठाकुर ने कहा था कि बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने अपने बयानों से याचिकाकर्ता कैलाश गहलोत की छवि को नुकसान पहुंचाया है. विजेंद्र गुप्ता ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए याचिकाकर्ता पर लिखित और मौखिक रुप से बेबुनियाद आरोप लगाए.

ये भी पढ़ें : बसों की खरीद के मामले में कैलाश गहलोत की मानहानि याचिका पर विजेंद्र गुप्ता को समन जारी



याचिका में कहा गया है कि विजेंद्र गुप्ता ने कैलाश गहलोत के खिलाफ पिछले 8 मार्च से ही लगातार गैरजिम्मेदाराना और झूठे आरोप लगा रहे हैं. वे सही सोचनेवाले लोगों की आंखों में याचिकाकर्ता की छवि को खराब करने की मकसद से ये झूठे आरोप लगा रहे हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि विजेंद्र गुप्ता सोशल मीडिया के जरिये कैलाश गहलोत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. विजेंद्र गुप्ता ने कोर्ट के समन करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है.