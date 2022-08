नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन (North Zone of Delhi Municipal Corporation) में पिछले दिनों बुधवार को वेलकम कॉलोनी (Welcome Colony in Shahdara) से 'हर घर तिरंगा' अभियान (Har Ghar Tiranga campaign) की शुरूआत की गई. इस दौरान उपायुक्त अमित कुमार शर्मा (Deputy Commissioner Amit Kumar Sharma) की अनुवाई में सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ पंचशील गार्डन, उलधानपुर, नवीन शाहदरा, जी.टी. रोड़, वी. रेलवे रोड पर पदयात्रा की गई और क्षेत्र के सभी नागरिकों व व्यापारी संगठनों (Citizens and Business Organizations) से 'हर घर तिरंगा' अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया. इस दौरान उपायुक्त ने लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई थी.

इस कार्यक्रम में पंचशील गार्डन, उलधानपुर, नवीन शाहदरा की आर.डब्ल्यू.ए. और जी.टी. रोड व शाहदरा रेलवे रोड के व्यापारी संघ सम्मिलित हुए थे। उपायुक्त ने सभी आर.डब्ल्यू.ए. व व्यापारी संघ के सदस्यों को स्वच्छता के शपथ दिलाई और नागरिकों को स्रोत्र पर ही कूड़े को अलग-अलग करने, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज न करने और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया था. इस अवसर पर उपायुक्त ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने की अपील की साथियों ने स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गयी थी.

शाहदरा के वेलकम कॉलोनी में हर घर तिरंगा अभियान

इस अवसर पर उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 'हर घर तिरंगा' अभियान के अंतर्गत जोन में विभिन्न गतिविधियों व कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि नागरिकों में देश भक्ति की भावना का सृजन किया जा सके. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस अभियान से जुड़े और निगम का सहयोग करें, ताकि हर घर तिरंगा अभियान का व्यापक स्तर पर भव्य आयोजन किया जा सके.

'हर घर तिरंगा' अभियान का आगाज

