नई दिल्ली : महंगाई की मार से आम जनता परेशान है. पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर से लेकर सब्जियों की कीमतों (vegetables price in delhi) में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. अब टमाटर के दाम (tomato price in delhi) में आग लग गई है. टमाटर के दाम 150 रुपये के भी पार निकल गए हैं. सर्दियों के समय में 20 रुपये प्रति किलो के भाव पर मिलने वाले टमाटर की कीमत कई शहरों में 100 रुपये के पार पहुंच गई है.



महरौली सब्जी मंडी (mehrauli sabji mandi) के प्रधान प्रेमजी प्रेमी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि टमाटर के साथ हरी सब्जियां भी महंगी (green vegetables prices) हो गई है. उन्होंने बताया कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच मंडी में ग्राहक (customer in market) भी कम हो गए हैं. ग्राहकों की संख्या कम हो रही है. इससे हमारी दुकानदारी पर भी असर पड़ रहा है. एक दुकानदार ने बताया कि पहले टमाटर के चार कैरेट रोज बिकती थी. अब 1 कैरेट भी बेचना मुश्किल हो रहा है. उन्होंने बताया कि टमाटर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं जिसके चलते हमें काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है.

