नई दिल्लीः राजधानी में घर के भीतर होने वाली सेंधमारी की वारदातों में एफआईआर (FIR) दर्ज कराने के लिए अब लोगों को थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. सेंधमारी की एफआईआर (online FIR of burglary in Delhi) ऑनलाइन दर्ज हाेगी. दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने आज से गणतंत्र दिवस के मौके पर इस सेवा की शुरुआत की है. घर में चोरी की ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए तीन शर्तें होंगी. यह अपराध दिल्ली के क्षेत्र में होना चाहिए. वारदात में आरोपी की पहचान पीड़ित को नहीं होनी चाहिए और आरोपी मौके पर रंगे हाथ न पकड़ा गया हो. इस घटना में कोई घायल नहीं होना चाहिए.

ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर जांच अधिकारी पीड़ित से जाकर मिलेगा और पूरे मामले की छानबीन करेगा. समय-समय पर इससे संबंधित जांच को अपडेट करेगा. पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने सभी जिला डीसीपी को निर्देश दिए हैं कि वह अपने डिवीजन और बीट ऑफिसर को निर्देश दें कि एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर वह पीड़ित से मिलेंगे. मौके का मुआयना कर वह वारदात को सुलझाने का प्रयास करेंगे. पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना (Delhi Police Commissioner Rakesh Asthana) का मानना है कि इस कदम से हजारों लोगों को फायदा होगा. उन्हें एक तरफ जहां थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस के प्रति जनता का भरोसा भी बढ़ेगा.

जानिए कैसे सेंधमारी की ऑनलाइन FIR करा सकते हैं.

इसे भी पढ़ेंः Republic Day 2022: इस वजह से मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, जानिए क्या है इतिहास और महत्व

एफआईआर दर्ज करने के लिए लोगों को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर (FIR will be on the website of Delhi Police) जाना होगा. वहां सिटीजन सर्विस पर क्लिक करना होगा. इसके बाद वहां सेंधमारी की एफआईआर दर्ज की जा सकेगी. दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेद भूषण ने पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की है. उन्होंने कहा है कि पुलिस कमिश्नर के इस कदम से उन हजारों लोगों को फायदा होगा जिन्हें एफआईआर दर्ज कराने में परेशानी आती थी. कई बार एफआईआर को हल्की धाराओं में दर्ज करने की भी शिकायतें मिलती थी जो अब ऑनलाइन एफआईआर के माध्यम से दूर होंगी. उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस लगातार डिजिटल (Delhi Police going digital) होने की तरफ बढ़ रही है. इस दिशा में पुलिस को धीरे-धीरे और आगे बढ़ना होगा एवं अन्य अपराधों की एफआईआर को भी ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा भविष्य में देनी होगी.



इसे भी पढ़ेंः लूट में वांछित चल रहा लुटेरा गिरफ्तार, 50 हजार का घोषित था इनाम



गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को वर्ष 2015 में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर भीम सेन बस्सी द्वारा शुरू किया गया था. उस समय केवल चोरी की एफआईआर को ऑनलाइन दर्ज करने का प्रावधान किया गया था. पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना द्वारा इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब सेंधमारी की एफआईआर को भी ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा लोगों को दी गई है. वह घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से एफआईआर दर्ज कर सकेंगे.