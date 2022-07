नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि आने वाले पांच वर्षों में युवाओं के लिए 20 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है. रोजगार उत्पन्न करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. दिल्ली को फूड कैपिटल (Delhi considered as food capital) माना जाता है. खाने और खिलाने का बहुत शौक है. यहां पर पूरे देश और दुनिया भर का खाना मिलता है. ऐसे में दिल्ली में जितने फ़ूड हब हैं उसे विकसित किया जाएगा.



मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन फूड हब (Food Hub in Delhi) में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा. जहां पर सड़क, बिजली, पानी और सफाई सभी को ठीक किया जाएगा. दूसरा फूड हब के अंदर फूड सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया जाएगा. जिससे कि फूड सेफ्टी हाइजीन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए. उसके बाद फूड हब कि पूरे देश और दुनिया में ब्रांडिंग की जाएगी. जिससे कि देश और दुनिया के लोग आ सकें. उम्मीद है कि इससे बहुत सारे रोजगार उत्पन्न होंगे.

उन्होंने कहा कि पायलट बेसिस पर दो फूड हब तैयार किए जा रहे हैं. इसे चुनने के लिए काफी शोध किया गया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एसोसिएशन के साथ काफी सारी मीटिंग की. इस सब के बाद दिल्ली में पहले चरण में दो फूड हब विकसित करने का फैसला किया गया है. जिसमें मजनू का टीला और चांदनी चौक है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मजनू का टीला छात्रों में खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की पसंदीदा (Majnu ka Tila is favorite place of students) जगह है. इसके अलावा यह पूरे एशिया के खानों के लिए मशहूर है. चांदनी चौक का खाना (food of Chandni Chowk is famous) भी काफी फेमस है.

इसके लिए अभी डिजाइन कंपटीशन आयोजित किया जाएगा. यह डिजाइन कंपटीशन 6 हफ्ते का होगा. उम्मीद करते हैं कि 12 हफ्ते के अंदर लगभग आर्किटेक्चर के डिजाइन फाइनल करके कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा. उसके बाद फूड हब को विकसित (Food hub to be developed in Delhi) करने का काम शुरू कर दिया जाएगा. इन दोनों फूड हब के अनुभव के बाद पूरे दिल्ली में जितने भी फूड हब हैं, उन्हें विकसित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इससे उम्मीद है कि दिल्ली के युवाओं को काफी रोजगार का अवसर मिलेगा.