नई दिल्ली : 76वें स्वतंत्रता दिवस (76th Independence Day) के मौके पर पूर्वी दिल्ली के मंडावली ( Mandawali Area of East Delhi) में आरडब्ल्यूए ने क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर ध्वजारोहण कार्यक्रम (RWA Flag Hoisting With Social Organizations) का आयोजन किया. इस मौके पर मंडावली के विकास में योगदान देने वाले क्षेत्र के लोगों को सम्मानित (People Honored For Develpoment Work) भी किया गया. इस अवसर पर स्थानीय लोगों की तरफ से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनको देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए. इस कार्यक्रम में आसपास के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया.

76वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के संयोजक विनय राय (Program Coordinator Vinay Rai) ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) को क्षेत्र के लोगों ने मिलजुल कर मनाया है. क्षेत्र में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर ध्वजारोहण कर एकता और अखंडता का संदेश दिया है. विनय राय ने कहा कि मंडावली के विकास में क्षेत्र में रहने वाले अनेकों लोगों ने अपना योगदान दिया है, जिसके लिए आजादी के अमृत महोत्सव पर उनको सम्मान देकर हौसला बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.

बताया जा रहा है कि इस मौके पर क्षेत्र में रहने वाले स्कूली बच्चों ने एक के बाद एक कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर लोगों का मन मोह लिया. इस मौके पर उपस्थित लोगों ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की और ऐसे कार्यक्रम बार-बार आयोजित करते रहने की सलाह दी.

कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कहा कि हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं. हमें हर साल एकजुट होकर इस तरह के आयोजन करते रहना चाहिए ताकि एकता और अखंडता का संदेश दिया जाता रहे. इस तरह के आयोजन से लोगों में भाई चारा व प्रेम बरकरार रहता है और सभी लोग एकजुट होकर रहने की कोशिश करते हैं.

