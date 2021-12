नई दिल्ली/ पटना : खुशरूपुर स्टेशन पर झाझा पैसेंजर ट्रेन में अपराधियों (Criminal Fired In Patna) ने 45 वर्षीय व्यक्ति को गोली मार दी है. गोलीबारी की इस घटना में उक्त व्यक्ति, महिला यात्री और एक युवती घायल (Three Passengers Injured In Firing) हुई है. वहीं जीआरपी पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए खुशरूपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेज दिया है.

गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए बड़े अस्पताल मे रेफर किया गया है. पुलिस ने घायल व्यक्ति की पहचान फतुहा निवासी सुनील कुमार के रूप में की है. बताया जाता है कि सुनील ट्रेन से अपने घर फतुहा लौट रहा था. झाझा-पटना पैसेंजर ट्रेन (Firing In Train In Patna) में सोमवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब, खुसरुपुर स्टेशन के पास अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

अपराधियों के निशाने पर ट्रेन पर सवार एक यात्री सुनील कुमार था. इस घटना में निशाना बने व्‍यक्ति समेत तीन लोग घायल हो गए. अफरातफरी के दौरान खुसरूपुर में ट्रेन की रफ्तार घटते ही अपराधी ट्रेन से उतरकर भाग निकले. पुलिस ने घटनास्‍थल पर पहुंचकर कुछ खोखे बरामद किए हैं. इस घटना के बाद स्टेशन में काफी देर तक अफरातफरी मची रही. ट्रेन को कुछ देर बाद रवाना कर दिया गया.