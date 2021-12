नई दिल्लीः उत्तम नगर इलाके में तीन मंजिला बिल्डिंग में लगी आग में घायल हुए 12 लोगों में से ज्यादा झुलसे तीन की हालात अभी भी गंभीर बनी हुई है. इनका इलाज सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है. मोहन गार्डन के नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक तीन मंजिला बिल्डिंग (Fire breaks out at Nawada Housing Complex in Mohan Garden) में मंगलवार की रात आग लग गयी थी. हादसे में 12 लोग घायल हो गए थे. गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को इलाज के लिए सफदरजंग भेज दिया गया था. मामूली रूप से घायल लोगों (people serious in fire of Mohan Garden) को पास के ही हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहां से उन्हें प्रथमिम उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी थी.



पुलिस के अनुसार मंगलवार की रात को आठ बजे के करीब मोहन गार्डन के नवादा हाउसिंग काम्प्लेक्स में स्थित डी 150 तीन मंजिले इमारत में (Fire breaks out at Nawada Housing Complex in Mohan Garden) आग लगने की पीसीआर कॉल मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने इमारत में बने (Fire in three storey building in Uttam Nagar) आठ फ्लैटों में रह रहे 12 लोगों को घायलावस्था में बाहर निकाला. इस घटना में एक महिला साहित तीन लोग ज्यादा झुलस गए थे. इन्हें सफदरजंग के बर्न वार्ड में इलाज के लिए ले जाया गया.

उत्तमनगर की तीन मंजिले बिल्डिंग में लगी आग

आग लगने से चार बाइक और एक स्कूटी जलकर खाक हो गये. वहां पर खड़ी दाे कारों का मामूली नुकसान हुआ था. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दाे गाड़ियों ने करीब एक घंटे में आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग पूरी इमारत में फैल चुकी थी. आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है. आप नेता संगीत शुक्ला और आप पार्टी की महिला विंग की जिला उपाध्यक्ष दविंदर कौर गीत ने इमारत में लगी आग की घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है. हादसे में गंभीर रूप से घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है.

