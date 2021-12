नई दिल्ली : राजधानी के आउटर रिंग रोड पर गोपालपुर रेड लाइट के पास सोमवार रात एक कार में अचानक आग (fire broke out in car in delhi) लग गई. कार कुछ मिनटों में ही धू-धू कर जलने लगी. कार में आग लगने के चलते सड़क पर (traffic jam due to fire in car) लंबा जाम भी लग गया.

दिल्ली से वजीराबाद-बुराड़ी के बीच गोपालपुर रेड लाइट के पास एक कार में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आग इतनी भीषण थी कि इसका गुबार दूर से ही देखा जा सकता था. धू-धू कर जल रही कार गोपालपुर रेड लाइट के पास मेन हाइवे पर खड़ी थी. इस कार में अचानक आग लगी तो पूरे रोड पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को इस हादसे की जानकारी दी. उसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी.

अचानक लगी आग से सड़क पर जाम लग गया.

बताया जा रहा है वजीराबाद से बुराड़ी की तरफ जाते हुए इस कार में आग लगी. दमकल की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. मेन हाइवे पर कार में आग लगने की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया (traffic jam due to fire in car) और लोगों को घंटों जाम में भी फंसे रहना पड़ा. जिससे खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा.