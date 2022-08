नई दिल्लीः उत्तम नगर पुलिस ने एक महिला ड्रग पेडलर को (Female drug peddler arrested with heroin in Uttamnagar) गिरफ्तार किया है. उत्तम नगर के हस्तसाल विहार की रहने वाली है. इसके पास से पुलिस ने 22 ग्राम हेरोइन बरामद की (Female drug peddler arrested with heroin) है. डीसीपी एम. हर्षवर्धन के अनुसार महिला ड्रग पेडलर उत्तम नगर थाने की घोषित बैड करेक्ट है. इस पर पहले से एनडीपीएस और एक्साइज एक्ट के 13 मामले दर्ज हैं.

डीसीपी ने बताया कि जिले की पुलिस इलाके में पट्रोलिंग और सूत्रों को सक्रिय कर लगातार स्ट्रीट क्राइम और संगठित अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों की पकड़ की कोशिश में लगी रहती है. इसी क्रम में उत्तम नगर थाना की पुलिस को सूत्रों से एक महिला ड्रग पेडलर के मूवमेंट का पता चला. सूत्रों ने बताया कि एक महिला ड्रग पेडलर ड्रग्स की खेप के साथ शिव विहार के गंदा नाला के पास आने वाली है. जिसके बाद एसीपी डाबड़ी, अनिल दुरेजा और एसएचओ उत्तम नगर, राम किशोर की देखरेख में इंस्पेक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में एसआई सूरजमल, हेड कॉन्स्टेबल आशीष और महिला कॉन्स्टेबल अंजली की टीम का गठन कर इसकी पकड़ के लिए लगाया गया.

इसे भी पढ़ेंः Operation Clean Sweep: निहाल विहार में शराब के साथ महिला गिरफ्तार

पुलिस टीम ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर शिव विहार के गंदा नाला के पास ट्रैप लगाया. वहां पहुंची महिला ड्रग पेडलर को दबोच (female drug peddler arrested) लिया. तलाशी में उसके पास एक पॉलिथीन में सफेद रंग का पदार्थ बरामद हुआ. फील्ड डिटेक्शन किट से जांच में हेरोइन होने की पुष्टि हुई. बरामद हेरोइन का वजन 22 ग्राम है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है. पुलिस ने हेरोइन को जब्त कर महिला आराेपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर (female drug peddler arrested) लिया है. पुलिस हेरोइन के सोर्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है.