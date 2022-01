नई दिल्ली : शाहदरा जिला पुलिस काे (Shahdara District Police) फाेन आता है कि दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर वैन को बाइक सवार बदमाश छीन कर भाग (miscreants ran away with the Delhi Police van) रहे है. कॉलर ने बताया कि वह पीसीआर स्टाफ है, उसका मोबाइल भी बदमाशों ने छीन लिया है.



सूचना मिलते ही शाहदरा जिला पुलिस में अफरातफरी मच गई. आनन-फानन में तमाम पीसीआर और पट्रोलिंग टीम से संपर्क किया गया. सभी पीसीआर और पट्रोलिंग वाहन अपनी जगह पर सुरक्षित मिले. जिस नंबर से कॉल आया था उस पर फाेन किया गया. फाेन रीसिव करने वाले ने बताया कि एक आदमी ने उसके फाेन से कॉल किया था. उसका पता दिया.

इसे भी पढ़ेंः उत्तम नगर मुठभेड़ पर उठ रहे सवाल, अदालत से मिली आरोपी को जमानत

मामले की जांच के लिए विवेक विहार के एचएचओ पूनम पारीक और एसीपी मनोज पंत के सुपरविजन में इंस्पेक्टर धर्मेंद्र, एसआई सुमित, कांस्टेबल संदीप और कांस्टेबल मनीष की टीम का गठन किया गया. इस टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर कैलाश नगर निवासी 51 वर्षीय अनिल जैन को गिरफ्तार (delhi police hook call) किया.

इसे भी पढ़ेंः 50 लाख की लूट में शामिल आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

अनिल जैन ने पूछताछ में बताया कि वह शराब के नशे में था. मानसिक रूप से परेशान चल रहा है जिसकी वजह से उसने अपने आप को विवेक जैन बताकर कॉल की थी. अनिल जैन मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था. फिलहाल वह एलसीडी और एलईडी टीवी अपने घर से बेचा करता है .शादीशुदा अनिल जैन को कोई बच्चा नहीं है. उसके खिलाफ पहले से भी गांधीनगर और आईपी एस्टेट थाना में धाेखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है.