नई दिल्ली: मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाये हो, ले आओ, ज़मीं पर रख दो. राहत इंदौरी की यह कविता तो आप सभी ने जरूर सुनी होगी.

आज के पॅाडकास्ट में (who is Sarla Thakral ?) इंदौरी साहब के इन्हीं शब्दों को बयां करती एक ऐसी ही दास्तान, जो ना केवल उस दौर में बल्की आज के वक्त में भी हमारे समाज, संस्कृती और खासकर के हमारे देश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण (Sarla Thakral life ) है. आज के पॅाडकास्ट में हम सुनेंगे एक एसी जुनूनी महिला की कहानी, जिसने महज 21 साल की उम्र में चार साल की बेटी की मां होने के बावजूद अपने हौसलों से आसमान छुआ. आज के पॅाडकास्ट में कहानी भारत की पहली महिला पायलट (Sarla Thakral first women pilot ) बनी सरला ठकराल (Sarla Thakral) की.

कहानी पहली भारतीय महिला पायलट सरला ठकराल की

सरला का जन्म 8 अगस्त, 1914 को दिल्ली में हुआ था, वह बचपन से चंचल और चुलबुली स्वभाव की थी, अपने नटखट रवैये के कारण घर के सभी लोगों से उन्हें खास स्नेह मिला करता, लेकिन सरला नई चीजे सीखने और जानने में बड़ी दिलचस्पी दिखाती थी.

जब सरला महज 16 साल की थी तब उनकी शादी पायलट पीडी शर्मा से हो गई. सरला अपने पति पायलट पीडी शर्मा के काम की बाते बड़े चाव से सुना करती, मानों उन्हें यह महसूस करना अच्छा लगता हो कि वह भी एक पायलट है और खुले आसमान में विमान उड़ा रही हो. सरला के पति उनकी विमान और अपने काम के प्रति जिज्ञासा देख, सरला की भावना को समझ रहे थे. पीडी शर्मा ने सरला की इस रुचि को पंख देने का फैसला किया.

अपने पति का साथ और प्रोत्साहन मिलते ही, सरला ने अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए जोधपुर फ्लाइंग क्लब (Jodhpur Flying Club) में ट्रेनिंग की शुरुआत की.

सरला ने 1936 में अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही लाहौर में अपना पहला विमान उड़ाया, इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बने लोग बताते हैं कि जब वह प्लेन की ओर बढ़ रही थी, तो उनके आत्मविश्वास को देख ऐसा लग रहा था कि मानों वो इसे करना पहले से ही जानती थी और सबसे जरूरी उनका पहनावा, विमान उड़ाने जा रही इस महिला ने किसी वेस्टर्न वेशभूषा में नहीं, बल्की भारतीय संस्कृति के अनुकूल साड़ी (Sarla Thakral wearing sadi) का पहनावा धारण कर रखा था.

सरला की पहली उड़ान पूरी करने पर उन्होंने कहा कि “जब मैंने पहली बार प्लेन उड़ाया, तब ना केवल मेरे पति, बल्कि मेरे ससुर भी खुश और उत्साहित थे. उन्होंने मुझे फ्लाइंग क्लब में दाखिला दिलाया. मुझे पता था कि मैं पुरुषों के इस कार्य में, महिला होने के बावजूद डटी हुई हूं, लेकिन मैं उन पुरुषों की प्रशंसा करती हूं, जिन्होंने मेरा समर्थन किया और हौसला बढ़ाया.”

सरला ठकराल की यह ऐतिहासिक उपलब्धी हर दौर की महिलाओं के लिए जसबे औऱ जुनून का पर्याय है, सरला ने देश की पहली महिला पायलट बनकर हमें यह उदाहरण दिया कि, हमारे बीच लैंगिंक भेदभाव, सांस्कृतिक और सामाजिक भिन्नता, आर्थिक और शौक्षिक अंतर के विपरित एक ऐसी दुनिया है, जहां सिर्फ पराक्रम औऱ साहस से आप हर मुश्किल को पार कर सकते है.