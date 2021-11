नई दिल्ली: तेज रफ्तार से चलते जीवन में आगे बढ़ने के चक्कर में अपनों को पीछे छोड़ देते है, खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि उन्हें समय नहीं दे पाते. आज के इस पॅाडकास्ट में एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे, जो व्यवहारिकता का पाठ पढ़ाएगा.

शाम के तकरीबन पांच बज रहे थे, कमल थका-हारा घर लौटा. घर पर उसकी छोटी सी बहन नेहा बेसब्री से इंतजार कर रही थी (bhaidooj motivation story). कमल के घर में कदम रखते ही नेहा दौड़ कर पास आई और बोल पड़ी "भैया आप आ गए", अच्छा मुझे बताओं कि आप दिन में कितना कमा लेते हो?

बहन-भाई की इस अनूठी कहानी से तलाशिए जींदगी की असली मतलब

ऑफिस से थका हारा घर लौटा कमल, बहन के इस सवाल से चिढ़ गया और उसे डांटने लगा. कमल का गुस्सा देख, उसकी बहन नेहा, नाराज होकर कमरे में लौट गई. कमल को लगा कि उसने बेवजह ही नेहा को डाट दिया. (bhaidooj celebration) इसके बाद कमल नेहा के कमरे में गया और उससे माफी मांगी, फिर बताया कि वह दिन में तकरीबन 600 रुपये तक कमा लेता है. नेहा यह सुनकर ना जाने क्यों खुश हो गई और कमल से 50 रुपये मांगने लगी. कमल थोड़ा चौंका पर, फिर बिना कुछ सोचे-समझे उसे 50 रुपये दे दिए. नेहा ने 50 रुपये लिए और दौड़कर कमरे में रखे गुल्लक के पास गई और उसमें रखे सारे पैसे निकाल दिए.

कमल ने देखा कि नेहा के पास नोट और सिक्के मिलाकर कुल 200-300 रुपये थे. यह देख कमल फिर गुस्सा हो गया (why do we celebrate bhaidooj). उसने नेहा से पूछा कि जब तुम्हारे पास पहले से ही इतने पैसे है, तो फिर मुझसे क्यों मांगे?

इस पर बहन मुस्कुराई और बोली, भैया आपने मुझे जो 50 रुपये दिए, उसे मिलाकर मेरे पास अब 300 रुपये हो गए हैं. यह आप ले लीजिए (Positive Bharat Podcast bhaidooj ). कमल नेहा का यह जवाब सुन चौंक गया और पुछा मैं क्यों लूं? तो नेहा बोली, भैया आप इन पैसों को रख लो, कल भाई दूज है, आप समझना कि यह पैसे आपके आधे दिन कि कमाई है और कल आप घर जल्दी लौट आना. मैं आपका इंतजार करुंगी. यह सुन कमल की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया.

कल्पना पर आधारित यह कहानी, हकीकत बयां करती है कि जीवन में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए. मनुष्य पूरे जीवन एक अच्छी तनख्वा, अच्छा घर, गाड़ी आदि चीजों के पीछे भागता है, लेकिन इस दौड़ में परिवार को पीछे छोड़ देता है. यह कहानी सीख देती है कि चाहे आप कितना अच्छा करियर बना लें, खूब धन-दौलत कमा लें, लेकिन जीवन की असली खुशी परिवार में है. ऐसे में इस भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा से समय अपने परिवार के सदस्यों के लिये जरूर निकालें, फिर देखना आपकी लाइफ कितनी खुशियों से भर जाएगी.

