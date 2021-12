नई दिल्लीः वर्ष के प्रत्येक महीने में पूर्णिमा और अमावस्या पड़ती (purnima every month in year) है. शास्त्रों में पूर्णिमा के दिन पूजा, जप, तप और दान का (Worship, chanting, penance and charity on purnima)उल्लेख निहित है. इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु जी की पूजा-उपासना की जाती है. साल 2022 में कुल 12 पूर्णिमा होगी. ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास ने बताया कि नये साल में पहली पूर्णिमा 17 जनवरी और साल की आखिरी पूर्णिमा 8 दिसंबर को (year first purnima 17 January last purnima 8 december) होगी. मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है. साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है.

धर्म ग्रंथों अनुसार, पूर्णिमा का अपना महत्व है. इन तिथियों पर महापुरुषों धर्मगुरूओं और देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ था. इस वजह से इसका और भी महत्व बढ जाता है. इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में और 16 कलाओं से युक्त होता है. साल की किसी भी पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्नान, दान और व्रत करने से सारी कामनाओं की पूर्ति होती है. इस दिन सुहागिनें व्रत कर अपने सौभाग्य की वृद्धि करती है. पति की लंबी आयु के लिये वट यानि बरगद के पेड़ की उपासना की जाती है. इस दिन बिल्व पत्र से भगवान शंकर और मां पार्वती की पूजा की जाती है. फाल्गुन की पूर्णिमा पर होलिका दहन, तो सावन की पूर्णिमा पर रक्षा बंधन का त्योहार मनाते हैं.

वर्ष 2022 पूर्णिमा तिथि

धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, तो सभी पूर्णिमा तिथियां व्रत, स्नान व दान के लिए महत्वपूर्ण होती हैं. पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी, भगवान शिव, चंद्रमा और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है. चंद्र दोष को दूर करने के लिए भी ज्योतिष उपाय किए जाते हैं. साल में श्रावण पूर्णिमा का व्रत और दिन महत्वपूर्ण होता है. साल 2022 में श्रावण पूर्णिमा 11 अगस्त को है. आश्विन पूर्णिमा का धार्मिक महत्व ज्यादा है. आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं. इस रात आसमान से अमृत वर्षा होती है. इस वजह से रात के समय खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखते हैं. आश्विन पूर्णिमा को ही कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं. इस रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं. साल 2022 में आश्विन पूर्णिमा नौ अक्टूबर को है.

कार्तिक पूर्णिमा का भी अलग ही महत्व है. इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है. इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराया था. इस वजह से सभी देवता काशी में गंगा तट पर देव दिवाली मनाने आते हैं. साल 2022 में कार्तिक पूर्णिमा आठ नवंबर को है. कार्तिक पूर्णिमा का स्नान भी अक्षय पुण्य को देने वाला होता है.

वर्ष 2022 की पूर्णिमा

पूर्णिमा तिथि पौष पूर्णिमा 17 जनवरी माघ पूर्णिमा 16 फरवरी फाल्गुन पूर्णिमा 18 मार्च चैत्र पूर्णिमा 16 अप्रैल वैशाख पूर्णिमा 16 मई ज्येष्ठ पूर्णिमा 14 जून आषाढ़ पूर्णिमा 13 जुलाई सावन पूर्णिमा 12 अगस्त भाद्रपद पूर्णिमा 10 सितंबर अश्विन पूर्णिमा 9 अक्टूबर कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा 8 दिसंबर

