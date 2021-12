नई दिल्ली: हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत (Pradosh fast on Trayodashi of Shukla and Krishna Paksha) होता है. प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ उनके परिवार की पूजा (god shiva worship) की जाती है. इस दिन शिव चालीसा, शिव पुराण और शिव मंत्रों का जाप करना शुभ होता है. साल 2022 में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ेंगे. हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत की काफी महिमा (Great glory of Pradosh fast in Hinduism) मानी गई है. ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास ने बताया कि नये साल में पहला प्रदोष व्रत 15 जनवरी और साल का आखिरी प्रदोष व्रत 21 दिसंबर को पड़ेगा.

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जो जातक पूरी श्रद्धा के साथ प्रदोष व्रत करते हैं, उनके जीवन में यश, धन, वैभव और सुख, शांति बनी रहती है और भक्तों को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है. वर्ष के प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत मनाया जाता है. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-उपासना की जाती है. प्रदोष व्रत करने से व्रती को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, साथ ही घर में सुख और समृद्धि आती है.

प्रदोष व्रत कथा

धार्मिक मान्यता है कि कि एक नगर में तीन मित्र राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र रहते थे. राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे, धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना होना बाकी था. एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे. ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा- ‘नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है.’ धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का फैसला ले लिया. धनिक पुत्र के माता-पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू-बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया.

ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं माना. कन्या के माता-पिता को बेटी की विदाई करनी पड़ी. विदाई के बाद पति-पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई. दोनों को चोट लगी लेकिन फिर भी वो चलते रहे. कुछ दूर जाने पर डाकू उनका धन लूटकर ले गए. दोनों घर पहुंचे. वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया. उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो तीन दिन में मर जाएगा. जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता-पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें. धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया. धीरे-धीरे उसकी हालात ठीक हो गई और धन-सपंदा में कोई कमी नहीं रही.

माह पक्ष दिवस तिथि पौष शुक्ल त्रयोदशी शनिवार 15 जनवरी माघ कृष्ण त्रयोदशी रविवार 30 जनवरी माघ शुक्ल त्रयोदशी सोमवार 14 फरवरी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी सोमवार 28 फरवरी फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी मंगलवार 15 मार्च चैत्र कृष्ण त्रयोदशी मंगलवार 29 मार्च चैत्र शुक्ल त्रयोदशी बृहस्पतिवार 14 अप्रैल वैशाख कृष्ण त्रयोदशी बृहस्पतिवार 28 अप्रैल वैशाख शुक्ल त्रयोदशी शुक्रवार 13 मई ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी शुक्रवार 27 मई ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी रविवार 12 जून आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी रविवार 26 जून आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी सोमवार 11 जुलाई श्रावण कृष्ण त्रयोदशी सोमवार 25 जुलाई श्रावण शुक्ल त्रयोदशी मंगलवार 9 अगस्त भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी बुधवार 24 अगस्त भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार 8 सितंबर आश्विन कृष्ण त्रयोदशी शुक्रवार 23 सितंबर आश्विन शुक्ल त्रयोदशी शुक्रवार 7 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी शनिवार 22 अक्टूबर कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी शनिवार 5 नवंबर मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी सोमवार 21 नवंबर मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी सोमवार 5 दिसंबर मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी बुधवार 21 दिसंबर

