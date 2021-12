नई दिल्लीः खरमास 16 दिसंबर से शुरू हो चुका (kharmas start) है. 15 दिसंबर की रात तकरीबन 3 बजकर 58 मिनट पर सूर्य ने धनु राशि में प्रवेश किया था. रात में धनु संक्रांति होने के कारण 16 दिसंबर से खरमास शुरू हुआ था. जो कि 14 जनवरी 2022 तक रहेगा. हिन्दू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, खरमास में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं (Auspicious work is not done in Kharmas). ज्योतिषाचार्य डॉ.अनीष व्यास ने बताया कि जब सूर्य गोचरवश धनु और मीन में प्रवेश करते हैं, तो इसे क्रमश: धनु संक्रांति एवं मीन संक्रांति कहा जाता है. सूर्य किसी भी राशि में लगभग एक माह तक रहते हैं. सूर्य के धनु राशि एवं मीन राशि में स्थित होने की अवधि को ही खरमास अथवा मलमास कहा जाता है. मलमास में ईश्वर की आराधना एवं पूजन, अर्चन, भागवत कथाएं, रामायण कथा, मंत्र, जाप आदि धार्मिक कार्य किये जा सकते हैं. धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं. इनमें ग्रह राज सूर्य के आते ही खरमास दोष लगता है, इसलिए किसी भी तरह के शुभ काम इस दौरान नहीं किए जाते हैं.

ज्योतिषशास्त्र के अनुसार, बृहस्पति मांगलिक कार्यों के कारक ग्रह हैं. सूर्य और देव गुरु बृहस्पति एक-दूसरे के शत्रु ग्रह (Sun and Jupiter enemies of each other) माने गए हैं. जब कभी ये दोनों ग्रह एक-दूसरे के मार्ग में आते हैं, तो एक-दूसरे को ढंकने का प्रयास करते हैं. विद्वानों का मत है कि गुरु के प्रभाव में आने मात्र से सूर्य मलीन हो जाते हैं. ऐसे में इस अवधि के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जा सकेंगे.

खरमास शुरू

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि खरमास के एक महीने के समय में भगवान की आराधना करने का विशेष महत्व है. धर्मग्रंथों के मुताबिक, इस मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर उगते सूरज को जल चढ़ाएं और भगवान का स्मरण करें. इससे भगवान की कृपा बनी रहती है. सूर्य एक माह बाद मकर राशि में प्रवेश करेगा. इस खास दिन को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाता है. मकर संक्रांति देवताओं की मध्य रात्रि होती है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान किया जाता है. इस दिन से उत्तरायण प्रारंभ होता है. विवाह समेत समस्त शुभ कार्य इस दिन से प्रारंभ हो जाते हैं.

ये भी पढ़ेंः #etvbharatdharma : 2022 में खूब बजेंगी शहनाइयां, जानिए कब-कब है शुभ मुहूर्त

सूर्योदय से पहले स्नान, संध्या करके भगवान का स्मरण करें. खरमास में सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए. यह महाधर्म, दान, जप, तप का महीना माना जाता है. इसमें अनेक गुणों के साथ लाभ प्राप्त होता है. खरमास में विप्रजनों, गुरु, गाय एवं साधु-सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए. इस मास में उगते हुए सूरज को जल चढ़ाना चाहिए. खरमास में दान करने से पुण्य मिलता है. जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए. खरमास में गौ पूजन और गायों की सेवा करने से भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद मिलता है. इससे घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है और भविष्य में हर तरह की सफलता मिलती है. जब सूर्य धनु राशि में रहता है, तब ऊनी कपड़ों का दान करने का विधान है. सूर्य के धनु राशि में रहते वक्त हेमंत और शिशिर ऋतु होती है. इस समय गर्म कपड़ों के साथ ही अन्न, जूते-चप्पल, गुड़, तिल और बाजरे का दान करने की परंपरा है. इस महीने अपनी कमाई से कुछ अंश जरूर दान करना चाहिए. गौ, भूमि, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक या शहद का दान करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं.

ये भी पढ़ेंः #etvbharatdharma: वृश्चिक राशि में बना मंगल केतु का अंगारक योग, जानें क्या पड़ेगा प्रभाव

धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि खरमास के दौरान भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण और सूर्य देव के मंत्रों का जाप करने का भी विधान है. इस महीने भगवान विष्णु के लिए ऊं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए. ऊं क्लीं कृष्णाय नम: मंत्र का जाप श्रीकृष्ण के लिए करना चाहिए. इन दोनों मंत्रों के लिए तुलसी या कमलगट्टे की माला का इस्तेमाल करना चाहिए. भगवान सूर्य के लिए ऊं घृणि सूर्याय नम: मंत्र जाप करना चाहिए. इस महीने में तीर्थ स्नान, दान के साथ घरों और मंदिरों में भगवान की कथा करवाने का विधान है.

ऐसी ही ज़रूरी और विश्वसनीय ख़बरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप