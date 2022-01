नई दिल्ली : नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियाें काे काेराेना काल में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. काेराेना के कारण (Third wave of Corona in Delhi) जहां यात्रियाें की संख्या में गिरावट आयी है. वहीं कई ट्रेनाें का परिचालन भी रद्द किया (Train operations affected by Corona) गया है.

इससे ताे उनका काम प्रभावित हाे ही रहा था. अब काेराेना की तीसरी लहर के बीच लाेग उनको अपना सामान उठाने नहीं दे (Employment crisis in front of porters at New Delhi railway station) रहे हैं. इस वजह से पहले के मुकाबले आमदनी कम हो रही है. जिन गाड़ियों से सबसे ज्यादा यात्री उतरते थे और उनकाे काम मिलता था वह गाड़ी कोरोना के कारण खाली आ रही है. पहले जहां दिल्ली आने के लिए लोगों का हुजूम लगा रहता था अब कम ही यात्री सफर करना पसंद कर रहे हैं.

कुलियाें के सामने राेजगार का संकट

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुली समीर खान और दूसरे कुलियों ने बताया कि कोरोना काल में उनकी आमदनी बिल्कुल घट गई है. घर जैसे-तैसे चल रहा है. गाड़ियां खाली आ रही हैं, खाली जा रही हैं. राजधानी दिल्ली में 1200 कुली थे. अब केवल 230 ही बचे हैं. पहले जहां दोनों कोरोना लहरों के कारण इनका काम ठप पड़ा था. अब तीसरी लहर में भी वही स्थिति आ गई है.