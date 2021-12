नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी सिविक एजेंसी नॉर्थ एमसीडी (North MCD) आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है. हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कर्मचारियों को लंबे समय से समय पर वेतन नहीं मिल रहा है. जिस वजह कर्मचारियों में आक्राेश है. साल 2017 से निगम में कार्यरत कर्मचारियों को उनके हक का एरियर और बाकी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है.

यहां तक कि निगम कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल इलाज की सुविधा भी नहीं मिल रही है. इसको लेकर नॉर्थ एमसीडी (North MCD) के कर्मचारी कनफेडरेशन ऑफ ऑल एमसीडी इंप्लाइज यूनियन (Confederation of All MCD Employees Union) के बैनर तले हड़ताल पर जा रहे हैं. मांगे पूरी होने तक हड़ताल करने की बात कही जा रही है. नॉर्थ एमसीडी के कर्मचारियों को ईस्ट एमसीडी (East MCD) के कर्मचारियों का साथ मिल सकता है. ईस्ट एमसीडी (Salary problem in East MCD) में वेतन की समस्या बरकरार है, यदि यह हड़ताल हुई तो राजधानी दिल्ली की सफाई व्यवस्था बिगड़ सकती है.



नॉर्थ एमसीडी हड़ताल की चेतावनी.

कनफेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्पलाई यूनियन (Confederation of All MCD Employees Union) की जनरल सेक्रेटरी देवेश वर्मा ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगे वेतन एरियर, डीए, मेडिकल कैशलेस इलाज की सुविधा हैं. जब तक इन सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी. हमारे साथ तकरीबन एक लाख कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे. ईस्ट एमसीडी के कर्मचारी भी हड़ताल करेंगे.



निगम कर्मचारियों ने 13 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर बकायदा अल्टीमेटम भी दे दिया है. नॉर्थ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जोगीराम जैन (North MCD Standing Committee Chairman Jogiram Jain) ने बताया कि कर्मचारियों का हड़ताल पर जाने का अधिकार है. निगम में जो वेतन की समस्या है उसके लिए प्रमुख रूप से दिल्ली सरकार जिम्मेदार है. निगमों का पैसा जारी नहीं कर रही है. जोगीराम जैन ने यह भी कहा कि वह लगातार कर्मचारियों के संगठन से बात कर रहे हैं, ताकि कर्मचारियों की हड़ताल ना हो और राजधानी के हालात खराब ना हो.

उन्हाेंने बताया कि निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की सैलरी अप टू डेट कर दी गई है. डी ग्रुप की सैलरी भी जल्द ही अप टू डेट कर दी जाएगी. बाकी बचे ए, बी और सी ग्रुप के कर्मचारियों की सैलरी जारी करने का प्रयास किया जा रहा है. डीए का नोटिफिकेशन दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा और जनवरी से सब को सैलरी में बढ़ा हुआ डीए दिया जाएगा.