नई दिल्लीः दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है, जिसने गिरवी संपत्ति की जब्ती पर रोक लगाने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के नाम पर जाली दस्तावेज बना कर, बैंक की जब्ती और SARFAESI (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest) की कार्रवाई पर रोक लगवा दी. 518 करोड़ रुपये का लोन नहीं चुका पाने की स्थिति में बैंक द्वारा यह कार्रवाई की जा रही थी.



ईओडब्ल्यू की ज्वाइंट सीपी छाया शर्मा के अनुसार, इस मामले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान भरत अमृतलाल पारिख के रूप में की गयी. यह एक ब्रिटिश नागरिक है. इसके पास OCI पासपोर्ट है. इसने CA किया है और पेशे से स्टील प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम करता है. वित्त मंत्रालय से ईओडब्ल्यू पुलिस को शिकायत मिली थी कि मेसर्स जीपीटी स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद के खिलाफ सरफेसी कार्रवाई को रोकने के लिए एक जाली अधिसूचना का इस्तेमाल किया है.

उक्त कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लिया था. जाे 2008 में 518 करोड़ रुपये के जोखिम वाले एनपीए में बदल गया. बाद में बैंक द्वारा सरफेसी (SARFAESI: एक भारतीय कानून है जो बैंकों के साथ-साथ भारत के अन्य वित्तीय संस्थानों को अपने गैर-निष्पादित परिसंपत्ति को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है) की कार्यवाही शुरू की गई. उस जाली अधिसूचना के आधार पर, भुज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कंपनी के खिलाफ गिरवी रखी संपत्ति और सरफेसी की कार्रवाई रोक दी थी.

जांच के दौरान पाया गया कि गिरफ्तार व्यक्ति भरत अमृतलाल पारिख ने अपने साथियों के साथ साजिश रचकर सरफेसी की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए जाली अधिसूचना का इस्तेमाल किया था. इस मामले में एसीपी अनिल समोता की निगरानी में इंस्पेक्टर सुहैब अहमद फारूकी, एसआई कमल कोहली और कस्टेबल बीर सिंह की टीम को इस मामले में आरोपी व्यक्तियों की जांच और ट्रेसिंग पर लगाया गया. गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एलओसी खोली गई थी. इसके परिणामस्वरूप, आरोपी के लंदन से आने पर आईजीआई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया और उसके बाद वर्तमान मामले में गिरफ्तार कर लिया गया.

