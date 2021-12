नई दिल्ली : द्वारका जिले की पुलिस (dwarka police news) ने कार लूट के मामले में नाबालिग सहित तीन बदमाशों को पकड़ा है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से गाड़ी सहित जीपीएस टैब को बरामद कर लिया. आरोपियों की पहचान कंझावला के ध्रुव, रोशनपुरा के देवेंद्र उर्फ सैम्पल और नरेला के सुनील के रूप में हुई है. इस मामले में एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है, इस पर जुवेनाइल एक्ट (juvenile act) के तहत कार्रवाई की जा रही है.

न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बदमाशों को हिल स्टेशन (new year celebrate on hill station) जाना था. इसके लिए बदमाशों ने कार लूटने का प्लान (Loot plan in delhi) बनाया. ओला एप से नाबालिग सहित दो आरोपियों ने नेहरू प्लेस से नजफगढ़ (Nehru Place to Najafgarh) के लिए कैब बुक किया. जब वो ओल्ड ककरौला रोड पर पहुंचे तो पीछे बैठे एक आरोपी ने मफलर से कैब ड्राइवर का गला दबा दिया, जबकि दूसरे ने कड़े से उसके चेहरे व सिर पर वार किए. इसके बाद किसी तरफ ड्राइवर गाड़ी रोक कर वहां से भाग निकले.



डीसीपी द्वारका, शंकर चौधरी के अनुसार, घटना 26 और 27 दिसंबर के बीच के रात की है. जब आरोपियों ने ओला एप से कैब बुक कर कार लूटने की वारदात को अंजाम दिया था. पीड़ित ड्राइवर की शिकायत के आधार पर एसीपी विजय सिंह की देखरेख में एएटीएस के इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया. इसमें एसआई विकास यादव, विजेंद्र, हेड कॉन्स्टेबल जितेंद्र, विजय सिंह, सोनू, दीपक, जगत अमित, कॉन्स्टेबल मनोज, परविंदर, मनीष, संदीप, विनीत, सौरव और सतेंद्र को टीम में शामिल किया गया. एसएचओ छावला के नेतृत्व में एसआई अमित पुनिया, हेड कॉन्स्टेबल विनय और हिम्मत की Joint टीमों का गठन कर आरोपियों की पकड़ में लगाया गया.

पुलिस टीम पीडित ड्राइवर से मिलकर पूछताछ के बाद मौका-ऐ-वारदात पर पहुंची. इसके बाद पुलिस ने ओला कंपनी से आरोपियों की तरफ से बुकिंग में इस्तेमाल की गई मोबाइल नंबर की डिटेल निकाली. पुलिस ने 30 किलोमीटर तक एरिया में लगे CCTV फूटेज की जांच में मिले सुरागों के आधार पर आरोपियों के बारे में पता लगाने के लिए टीम को सक्रिय किया. इसके बाद सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी कर एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया. उसके पास से कैब बुकिंग में इस्तेमाल किया गया मोबाइल, वारदात में इस्तेमाल मफलर और कड़ा बरामद किया गया.

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हिल स्टेशन जाना था, इसलिए कार लूट का प्लान बनाया था. ड्राइविंग नहीं आने की वजह से कार को लूटने के बाद ये लोग अपने परिचित रोशनपुरा के देवेंद्र उर्फ सैम्पल के पास गए जहां कार की चाभी उसके हवाले कर गाड़ी को हटाने के लिए बोला. देवेंद्र ने अपने सहयोगी सुनील के साथ बाइक से जा कर गाड़ी को वहां से हटा कर छुपा दिया. साथ ही गाड़ी से जीपीएस टैब भी निकाल दिया, जिससे गाड़ी ट्रैक ना हो सके. फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

