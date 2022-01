नई दिल्ली: कोरोना की तीसरी लहर की आहट से मिलाप नगर मार्केट के व्यापारियों की चिंता फिर बढ़ने (third wave of corona in delhi) लगी है. मामले बढ़ने का असर बाजारों और दुकानों पर पड़ा है. व्यापारियों का मानना है कि उन्हें फिर से काफी बड़ा नुकसान होने (Panic in Delhi businessman about corona) वाला है. बात अगर वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर स्थित मिलाप नगर मार्केट की करें तो करोना की दूसरी लहर के वक्त जब पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था और कुछ दिन बाद लॉकडाउन लगा उस दौरान मिलाप नगर मार्केट के दुकानदारों को लगभग पांच करोड़ का नुकसान हुआ.

ये आंकड़े किसी ठोस आकलन के आधार पर नहीं बल्कि यह जो अलग-अलग तरह की दुकाने हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान मोबाइल शॉप कपड़े की दुकान और अन्य एक्सेसरीज की दुकाने हैं उन दुकानों की कमाई के आकलन पर मार्केट एसोसिएशन द्वारा इकट्ठा की गई है. मार्केट एसोसिएशन के अनुसार ये आंकड़े इससे अधिक हो सकते हैं. वहीं अब मिलाप नगर मार्केट ही नहीं बल्कि वेस्ट दिल्ली के अलग-अलग मार्केट के व्यापारियों को फिर से बड़े नुकसान की चिंता सताने लगी है. उनके अनुसार जिस तरह से ओड इवन शुरू हुआ और अब नाईट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है.

जिस तरह के हालात सामने दिख रहे हैं उसमें लॉकडाउन की आशंका (Omicron in Delhi) बन रही है. ऐसे में पिछले नुकसान से निश्चित रूप से दोगुना नुकसान इस बार होने वाला है जिसकी चिंता अभी से उन्हें सता (Traders of Milap Nagar Market worried) रही है. कोरोना के दूसरी लहर की शुरुआत अप्रैल में शुरू हुई थी हालांकि कोरोना के मामले होली से पहले आने शुरू हो गए थे. तभी से सरकार ने सख्तियां दिखानी शुरू की थी जिसका असर होली के त्याेहार पर भी पड़ा था.

उसके बाद जब करोना के मामले बढ़ने लगे तब 10 अप्रैल से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया था. अगले आठ दिन बाद लॉकडाउन भी लगाया गया था जिसके कारण दिल्ली के तमाम बाजार बंद कर दिए गए थे. अब एक बार फिर से सिर्फ मिलाप नगर मार्केट के व्यापारियों को ही नहीं बल्कि वेस्ट दिल्ली के अलग-अलग बाजारों के व्यापारियों को उसी तरह के हालात दिखने लगे हैं जिसको लेकर वह बेहद परेशान हैं.

