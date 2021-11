नई दिल्ली : दिल्ली में डेंगू (Dengue in Delhi) खतरनाक रूप से बढ़ रहा है. बीते सप्ताह डेंगू के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वह काफी डरावने हैं. सात से लेकर 13 नवंबर तक दिल्ली में डेंगू के 2569 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो अब तक रिकॉर्ड हैं. डेंगू से नाै लोगों की मौत की पुष्टि (9 die of dengue in Delhi) भी हुई है. इस वर्ष अभी तक डेंगू के 5277 केस दर्ज किए जा चुके हैं और यह लगातार खतरनाक रूप से बढ़ता ही जा रहा है (Dengue cases are increasing continuously in Delhi). ऐसी उम्मीद व्यक्त की जा रही थी कि सर्दी का प्रकोप बढ़ते ही जब तापमान नीचे जाएगा तो मच्छरों के प्रजनन में कमी आएगी. उसके बाद डेंगू के मामले अपने आप कम हो जाएंगे, लेकिन अनुमान के विपरीत डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं.





एमसीडी एवं एनडीएमसी के नोडल अधिकारियों पर मच्छरों के प्रजनन को रोकने की जिम्मेदारी बढ़ गई है. इसी के तहत पूर्वी दिल्ली नगर निगम (East Delhi Municipal Corporation)ने पहली बार मच्छरों के प्रजनन को कम करने की दिशा में एक सार्थक पहल किया है. यमुना के आसपास वाले इलाके में मच्छरों के प्रजनन को कम करने के लिए पहली बार ड्रोन की मदद ली जा रही है. ड्रोन में एंटी लार्वा मेडिसिन बांधकर यमुना के किनारे उसे उड़ा कर एंटी लार्वा दवाइयों का छिड़काव (Drone spraying of anti-larva drug in Delhi) किया जा रहा है.

ड्राेन से दवा का छिड़काव.

ऐसी तमाम दुर्गम जगहों पर जहां इंसान काे पहुंचने में दिक्कत हाेती वहां पर मच्छरों के प्रजनन को कम करने के लिए ड्रोन की मदद लेना एक सार्थक कदम है. ड्रोन को आसानी से कहीं भी उड़ाया जा सकता है और उसे कुछ दूरी पर रहकर नियंत्रित किया जा सकता है. ईडीएमसी के अधिकारियों (East Delhi Municipal Corporation) के मुताबिक यमुना का बहुत बड़ा क्षेत्र है. केवल 10 मिनट के अंदर ही पांच किलोमीटर तक एरिया कवर कर सकता है.