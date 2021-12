नई दिल्लीः जहांगीरपुरी में मुकरबा चौक से आजादपुर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर नालों के ढक्कन खुले हुए हैं. स्थानीय लोगों व राहगीरों में हादसे होने का डर बना हुआ है. लोगों का कहना है कि अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और आने वाले समय में धुंध भी बढ़ेगी. धुंध की वजह से (not visible on the road due to fog) रात के अंधेरे में हादसे हो सकते हैं. धुंध में रास्ते पर साफ-साफ दिखाई नहीं देता और ना जाने कब फुटपाथ किनारे बने हुए नाले का ढक्कन खुला हो और कोई व्यक्ति उसमें गिर जाए.

रात के अंधेरे में हादसे होने की जानकारी किसी को नहीं मिलेगी. खुले नालों में जानवर भी गिर जाते हैं और उन पर किसी का ध्यान भी नहीं होता. वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि सरकार को लोगों की सुध लेते हुए खुले पड़े नालों के ढक्कन बंद करने चाहिए. साथ ही इनकी साफ-सफाई भी करानी चाहिए. दिल्ली में पहले ही प्रदूषण (Pollution in Delhi) के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना है. उसके बावजूद भी नालों के ढक्कन खुले हैं, जो आए दिन हादसों को दावत दे रहे हैं.

सड़कों के किनारे बने नालों के ढक्कन खुले हैं.

इसके अलावा लोग भी इसमें अपने पालतू जनवरों को मरने के बाद फेंक देते हैं, जिससे बदबू आती है. प्रदूषण की वजह से सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को सड़क पर ठीक से दिखाई नहीं देता और नालों के ढक्कन खुले होने से इलाके के बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं के साथ साथ जानवरो के साथ भी में हादसे होने का डर बना हुआ है.



