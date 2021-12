नई दिल्लीः दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 इलाके का एक वीडियो वायरल (Video of pitbull dog fight in Rahini ) हो रहा है, जिसमें एक घर के अंदर दो कुत्ते जबरदस्त लड़ते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान वहां पर कुछ पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं. एक महिला शोर भी मचा रही है. कभी वह चिल्ला रही है. कभी कह रही है कि सर मर जाएगा. वह पुलिस से बोलती सुनाई पड़ रही है कि आप गेट तोड़कर घर के अंदर कैसे घुस गए.



इस मामले की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से की गई है. आरोप लगाया गया है कि पालतू कुत्ते ने पुलिसवालों पर भौंक दिया तो पुलिस ने पिटबुल कुत्ते से उस पालतू कुत्ते की फाइट (Police pitbull dog fight in Rahini) करवा दी, जिससे उस पालतू कुत्ते की जान चली गई. आरोप है कि उस पालतू कुत्ते की बॉडी को भी गायब करवा दिया गया. यह वाक्या छह दिन पहले का बताया जा रहा है. Etv bharat वायरल वीडियाे की पुष्टि नहीं करता है.

वायरल वीडियो

हालांकि इस मामले में पुलिस से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार सेक्टर 16 में रहने वाला एक व्यक्ति अपने घर में पिटबुल कुत्ता पाल रखा है. जिससे कि उसके घर में कोई भी घुस न सके. उस बदमाश को ही पकड़ने के लिए बेगमपुर थाने की पुलिस टीम पहुंची थी. उस दौरान किसी के कुत्ते से बदमाश के पिटबुल कुत्ते का आमना-सामना हो गया. स्थानीय व्यक्ति का जो कुत्ता वहां पर था वह पिटबुल नस्ल का ही दूसरा खतरनाक कुत्ता था.

जिसकी वजह से पुलिसकर्मी भी घर में फंस गए और अपने आपको बचाते हुए किसी तरह बदमाश को पकड़ा. उससे रिकवरी भी हुई है. इस मामले में रोहिणी जिले के डीसीपी प्रणव तयाल से बात की तो उन्होंने कहा वीडियो हम देख रहे हैं. कोई शिकायत आई है या नहीं इस मामले पर उन्होंने कहा, हम अभी देख रहे हैं.