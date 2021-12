नई दिल्ली : दिल्ली के अस्पतालों में शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल (Doctors strike in delhi) जारी रही. इसके चलते मरीजों को इलाज कराने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. नीट काउंसलिंग (NEET counseling in safdarjung hospital) में हो रही देरी को लेकर सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने लगातार दूसरे दिन हड़ताल जारी रखी. डॉक्टरों ने अस्पताल के प्रांगण में घूमकर मार्च निकाला और केंद्र सरकार और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.



डॉक्टरों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही नीट पीजी काउंसलिंग (NEET counseling in safdarjung hospital) और प्रवेश को लेकर प्राथमिकता पर फैसला नहीं लिया तो डॉक्टरों का आंदोलन और तेज होगा. इसी बीच फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर FORDA के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि हमारी मांग सरकार नहीं सुन रही है. इसके अलावा हम तो परेशान हो ही रहे हैं, मरीजों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है. उधर ओमीक्रोन (Omicron In delhi) का खतरा देश भर में बढ़ रहा है. अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा क्योंकि हमारा भी घर है जब हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो फिर हम कैसे काम कर पाएंगे. ऐसे में सरकार को यह सोचना चाहिए कि ओमीक्रोन वायरस का खतरा बढ़ रहा है.

स्पताल में डॉक्टरों का हड़ताल जारी

उधर, डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है. शनिवार सुबह सफदरजंग अस्पताल में ओपीडी (OPD in safdarjung hospital) को लेकर काफी बहस हुई. साथ ही प्रदर्शन कर रहे छात्रों के नाम भी प्रबंधन ने मांगें हैं, लेकिन रेजीडेंट डॉक्टरों का कहना है कि प्रबंधन के इस रवैये से वह कतई खुश नहीं हैं. इसलिए ओपीडी सेवाएं उन्होंने बाधित रखी हैं. ठीक इसी तरह की स्थिति आरएमल अस्पताल में भी देखने को मिली, जहां मरीजों की लंबी-लंबी लाइनें थीं.