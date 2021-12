नई दिल्ली : द्वारका में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी मीटिंग (District level committee meeting) का आयोजन किया गया. द्वारका सेक्टर 19 स्थित डीसीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स (DCP office complex, Dwarka) में इस मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा (MP, West Delhi) ने की थी.



इस मीटिंग का आयोजन DCP, Dwarka ने किया था, जिसमें द्वारका जिले की Additional DCP 1st विक्रम सिंह, Additional DCP 2nd सुखराज कटेवा सहित जिले के सभी SP, SHO और District level committee के चुनिंदा सदस्यों के साथ आम लोग भी शामिल हुए.



डीसीपी ने मीटिंग में आये सांसद के स्वागत के साथ इस मीटिंग की शुरुआत की. उसके बाद एडिशनल डीसीपी 1 ने पिछली मीटिंग में उठाये गए बिंदुओं पर चर्चा करते हूए कमेटी के सदस्यों को द्वारका पुलिस के प्लान और ऑपरेशन्स (Dwarka police plan and operations) के बारे में जानकारियां दी.



ये भी पढे़ं: दिल्ली में हथियार सप्लायर गिरफ्तार, 10 पिस्टल बरामद



इसी कड़ी में उन्होंने द्वारका पुलिस के operation वर्चस्व के बारे में मीटिंग में बात करते हुए इसके Plan and action के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि इसके तहत जिले में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस (zero tolerance towards crime) नीति अपनाते हुए लॉ एंड ऑर्डर (law and order in delhi) को कायम कर अपराधियों की पहचान, अपराध संभावित इलाकों की जांच, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार आदि और जन मानस में सुरक्षा की भावना को पैदा करना है.



उन्होंने आगे बताया कि अब तक इसके परिणाम काफी सकारात्मक रहे हैं और इस दौरान काफी हद तक पुलिस आपराधिक गतिविधियों और अपराधियों पर लगाम लगाने में भी कामयाब रही है.



उन्होंने लोगों से भी इसके लिए सहायता की मांग करते हुए कहा कि उन्हें जिले में हो रहे आपराधिक गतिविधियों, illegal liquor and drugs के कारोबार में लिप्त लोगों और रोहिंग्या आदि के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो उसे वो पुलिस के साथ साझा करें.



इस मीटिंग के दौरान सांसद प्रवेश वर्मा ने भी कमिटी के सामने इस मीटिंग के उद्देश्य को रखते हुए उनकी और सामाजिक समस्याओं को संज्ञान में लाने के लिए आगे आने का आह्वान किया.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप