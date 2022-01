नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बीते दाे दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव (Water logging on Delhi road) की समस्या हाे गई है. देवली विधानसभा क्षेत्र के दुर्गा विहार में एमसीडी की तीन स्कूल है. इन स्कूलों के सामने से जाने वाला काेई रास्ते पर कीचड़ है. स्कूल के सामने गंदगी का अंबार लगा (Dirt piled up near MCD school in Durga Vihar) रहता है.





स्थानीय लोगों का कहना है कि साफ-सफाई को लेकर एमसीडी कई दावे करता है लेकिन उन दावों की हकीकत यहां दिख रही है. दाे दिन की बारिश में यहां पर दलदल हाे गया है. अगर यहां से मलबा हटा दिया गया होता तो इतना दलदल नहीं होता. स्थानीय लोगों का इस सड़क से गुजरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हालांकि कुछ लाेगाें ने कहा कि एमसीडी के अलावा स्थानीय लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है. कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से कूड़ा उठाकर यहां सड़क किनारे फेंक कर (filth in deoli) चले जाते हैं. अगर लोग अपने घर का कूड़ा यहां नहीं डालेंगे तो फिर यहां गंदगी नहीं हो सकती.



एमसीडी स्कूल के पास गंदगी का अंबार

इसे भी पढ़ेंः कालकाजी में लाेगाें के सत्याग्रह के बाद शराब का ठेका हुआ शिफ्ट

इसे भी पढ़ेंः गणतंत्र दिवस पर यह मेट्रो स्टेशन और पार्किंग रहेंगे बंद





तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से एमसीडी के दोनों तरफ स्कूल है छोटे-छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजा जाता है ताकि वह पढ़ लिख सकते लेकिन बच्चे पढ़ने की वजह गंदगी (Dirt piled up near MCD school in Durga Vihar) में जीने को मजबूर हैं. लेकिन ना तो एमसीडी की तरह से ध्यान दिया जा रहा है नाही लोगों काे अपनी गलती का एहसास हाेता है कि वह घर का कूड़ा रोड पर फेंक कर चले जाते हैं.