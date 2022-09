नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 34 हजार छह साै 15 करोड़ रुपये की हेराफेरी के आरोपी और Dewan Housing Financing Corporation Limited (DHFL) के पूर्व प्रमोटर धीरज वधावन (Dheeraj Wadhawan former promoter of DHFL) को घर का बना खाना उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने वधावन के खराब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक महीने तक घर का बना खाना उपलब्ध कराने का आदेश दिया. वधावन को डीएचएफल के 34 हजार छह साै 15 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े मामले में सीबीआई ने जुलाई में गिरफ्तार किया था.

इस मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत 17 दूसरे बैंकों से करीब 42 हजार करोड़ का लोन लेकर उसे दूसरी कंपनियों में अवैध तरीके से ट्रांसफर किए जाने का आराेप है. इस काम को अंजाम देने में दो आरोपी मुख्य रुप से शामिल थे. धीरज वधावन फिलहाल न्यायिक हिरासत में (Dheeraj Wadhawan in jail) है. कोर्ट ने कहा कि वधावन का पूर्व में इलाज कर चुके डॉक्टरों के कहने के मुताबिक घर का खाना उपलब्ध कराया जाएगा (Dheeraj Wadhawan will get home cooked food in jail).

वधावन का पूर्व में मुंबई के कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी अस्पताल और हिंदूजा हेल्थकेयर अस्पताल में इलाज चल रहा था. वधावन की ओर से पेश वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि आरोपी को कई बीमारियां हैं, जिसकी वजह से उसे पहले भी अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है. उन्होंने कहा कि वधावन को विशेष खाना देने की सलाह दी गई है जो जेल के खाने की बजाय निजी तौर पर उपलब्ध कराया जाए.