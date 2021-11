नई दिल्ली : दिल्ली में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे (Dengue cases on the rise in Delhi) हैं. डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है. कालकाजी से आम आदमी पार्टी की विधायक (Aam Aadmi Party MLA from Kalkaji ) आतिशी ने डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि नगर निगम ने अगर सही से काम किया होता तो डेंगू की फिलहाल जो स्थिति है यह नहीं होती.



आम आदमी पार्टी कालकाजी से विधायक आतिशी ने कहा कि मौजूदा समय में फॉगिंग की जरूरत है, लेकिन तीनों एमसीडी ने दवा का टेंडर तक नहीं किया है. दिल्ली में कहीं भी उचित मात्रा में फॉगिंग नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम में 70 फीसदी डोर टू डोर ब्रीड चेकर के पद खाली पड़े हैं, लेकिन नगर निगम की सत्ता में काबिज बीजेपी इन पदों को भरने को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है.

इस हफ्ते डेंगू के 2,569 केस आए हैं जोकि एक हफ्ते में अब तक के सबसे अधिक हैं. दिल्ली में अब तक कुल 5,277 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि बीते पांच वर्षों का सबसे बड़ा आंकड़ा है. वहीं नवंबर महीने में वर्ष 2016 में 3740 मामले सामने आए थे जो किसी भी एक महीने में दर्ज होने वाले मामले में सबसे अधिक आंकड़ा था. इसके अलावा डेंगू के चलते अब तक नाै लोगों की जान जा (nine people have lost their lives due to dengue) चुकी है.