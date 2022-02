नई दिल्लीः दक्षिण दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर (Demonstration outside Delhi Chief Minister's residence) पहुंचे. इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी. जहां पर उन्होंने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी और पैदल मार्च भी (Siege of Chief Minister's residence for Delhi ration card and pension)किया. पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दो जगह मजबूत बैरिकेडिंग की हुई थी. प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए पार कर गए. जब दूसरी तरफ बढ़े तो पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग करने की कोशिश भी की.



सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता का बेवकूफ बना रहे हैं. वे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. ना तो उनका राशन कार्ड बना रहे हैं और ना ही उन्हें पेंशन दी जा रही ही. दिल्ली की वृद्ध और विधवा महिलाएं पेंशन नहीं मिलने से काफी परेशान हैं. पिछले तीन सालों से दिल्ली सरकार विधवा महिलाओं और बुजुर्गों का हक मार रही है. दिल्ली के लोगों को राशन नहीं मिलने की वजह से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन

पेंशन व राशन कार्ड की मांग करते लाेग.

दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा का प्रदर्शन

पेंशन व राशनकार्ड के लिए धरना.

अब मार्च में यह योजना बंद हो जाएगी तो उसके बाद दिल्ली सरकार गरीब लोगों को कहां से देगी. एक ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनावों में जाकर उन राज्यों को भी दिल्ली की तरह सशक्त बनाने की बात करते हैं, लेकिन लोग अभी भी सरकार से अपना हक मांग रहे हैं. सांसद रमेश बिधूड़ी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठे हैं, दिल्ली के लोग उनके झूठ और फ्री योजना के जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं. अब भाजपा उनके साथ खड़ी है और गरीब लोगों को उनका हक दिलाकर रहेगी.