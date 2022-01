नई दिल्लीः साउथ वेस्ट दिल्ली के AATS स्टाफ की टीम ने ब्लैडबाज गैंग (Two Bladesmen Arrested in Delhi) के दो बदमाशाें को गिरफ्तार किया (Delhis AATS team arrested two miscreants) है. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक स्कूटी, दाे मोबाइल, एक लैपटॉप और आधा दर्जन स्नैचिंग में इस्तेमाल ब्लैड भी बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश और विवेक डेनियल के रूप में की गई है. आकाश, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है जबकि आरोपी विवेक एक बेकरी कंपनी में काम करता था. इनकी गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने स्नैचिंग के कई मामलों को सुलझा (accused of robbery arrested in Delhi) लिया है.





साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी गौरव शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सागरपुर थाने में एक FIR के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी. इसके साथ ही पीएस दिल्ली कैंट इलाके में भी लूट का मामला दर्ज किया गया था. लगातार क्षेत्र में बढ़ते अपराध के मामलों को देखते हुए और अपराधियों को पकड़ने के लिए एसीपी अभिनेंद्र जैन ने AATS इंस्पेक्टर राजेश मलिक के नेतृत्व में टीम का गठन किया. इसमें एएसआई बच्चू सिंह, हेड कांस्टेबल जापान, कॉन्स्टेबल आकाश रविंद्र और रघुमेद्र को शामिल किया गया.

पुलिस हिरासत में आराेपी.

पुलिस ने छानबीन करते हुए इलाके के ऐसे अपराधियों की सूची तैयार की जो लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे. इसके बाद पुलिस ने एक एक आरोपी का काफी देर तक पीछा किया. फिर पूछताछ के बाद संदिग्ध का पता चला. सर्विलांस के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ करने पर उसकी पहचान आकाश उर्फ जंगली के रूप में हुई. उसके पास एक स्कूटी बरामद की गई.

उसके साथी डेनियल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से चोरी का दो मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, चार्जर और लूट में इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लैड बरामद किया गया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है.

