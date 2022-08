नई दिल्लीः आज सुबह से ही राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में रुक-रुक कर हल्की बारिश (Light Rain in Delhi) हो रही है. इसके चलते न सिर्फ तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है, बल्कि मौसम भी खुशगवार बना हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक आज दिन भर दिल्ली में ऐसी ही बारिश (Light Rain in Delhi) होने की संभावना है. वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते तेज ठंडी हवाएं भी महसूस की जाएंगी. कल भी दिल्ली में इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान है. Weather Report



मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह 8:30 बजे राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान सफदरजंग के क्षेत्र में 26.5, पालम में 26.2, लोधी रोड में 25.2, रिज में 22.5 और आया नगर में 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है. जो बीते दिनों से 2℃ तक कम है.

