नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) से संबद्ध 69 कॉलेजों में जहां विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला के लिए इस बार CUET UG के परिणाम को दाखिला का आधार बनाया गया है. वहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (School of Open Learning) में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए छात्रों के 12वीं के अंक मान्य होंगे. खास बात है कि बुधवार से एसओएल में दाखिला की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इच्छुक छात्र एसओएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दाखिला की पूर्ण जानकारी ले सकते हैं. साथ ही आवेदन भी कर सकते हैं. एसओएल में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है.

स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) में भारी संख्या में छात्र दाखिला लेते हैं. इनमें अधिकतर वह होते हैं, जिन्हें रेगुलर कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता है. साथ ही एक बड़ी संख्या उन छात्रों की रहती है जो नौकरी करने के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं. एसओएल की निदेशक पायल मागो ने बताया कि करीब 6 लाख छात्रों ने शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 में विभिन्न प्रोग्राम में दाखिला लिया था.

उन्होंने बताया कि एसओएल ने एनईपी- 2022 के तहत अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 को भी अपनाया है. यह कला, मानविकी और वाणिज्य में पाठ्यक्रम प्रदान करता है और स्नातक (यूजीसीएफ 2022) के साथ-साथ स्नातकोत्तर स्तरों पर अध्ययन की प्रबंधन योग्यता और स्ट्रीम प्रदान करता है.

इस बार 6 नए पाठ्यक्रम

1. Master of business administration(MBA)

2. Bachelor of business administration (financial investment analysis)

3. Bachelor of business administration (financial investment analysis) (BMS)

4. Bachelor of Arts hons (economics)

5. Master of library and information science

6. Bachelor of library and information science

ये भी पढ़ें : डीयू की छात्रों से अपील, आधिकारिक वेबसाइट से ही करें आवेदन

एसओएल को 60 वर्ष हो चुके हैं. 28 साल बाद 6 नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं. इनमें चार स्नातक और दो परस्नातक के लिए. खास बात है कि एसओएल के 60 साल के इतिहास में पहली बार छात्र एमबीए करने के लिए भी दाखिला ले सकेंगे. बताते चलें कि छात्र आवेदन करने से पहले एसओएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी लें. इसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया में हिस्सा लें.