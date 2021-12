नई दिल्ली : दिल्ली में अब नए वाहनों के रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration certificates for new vehicles) के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दिल्ली परिवहन विभाग के आदेशानुसार अब वाहन खरीदने के तुरंत बाद डिलर आरसी प्रिंट करके ग्राहकों को सौंप देंगे (RC provides along with vehicle). इससे लोगों को काफी रहत मिलेगी.

दरअसल, दिल्ली परिवहन विभाग ने इसी वर्ष मार्च में (साउथ जोन में) नए वाहनों के पंजीकरण के लिए डीलरों द्वारा आरसी की छपाई के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था. इस तरह से प्रिंटेड पहली आरसी 17 मार्च 2021 को जारी की गई थी (first printed rc issued in delhi) और इसके बाद सितंबर 2021 तक इस सेवा को पूरी दिल्ली में विस्तारित कर दिया गया था. वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्रों के लिए नए क्यूआर कोड-आधारित स्मार्ट कार्ड में मालिक का नाम सामने की तरफ छपा होता है, जबकि माइक्रोचिप और क्यूआर कोड कार्ड के पीछे एम्बेड किया रहता है. क्यूआर आधारित स्मार्ट कार्ड वाहन पंजीकरण से सम्बंधित सभी जानकारी को वेब आधारित डेटाबेस- सारथी और वाहन के साथ जोड़ने और एकीकृत करने में सक्षम हैं. ये नए कार्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी, या पॉली कार्बोनेट से बने होंगे, जिनसे इनका टिकाऊपन सुनिश्चित किया जा सकेगा.



बताया गया कि दिल्ली में 263 डीलर हैं, जो अपने डीलर प्वाइंट पर आरसी की छपाई की सुविधा (rc printing at dealer point) प्रदान कर रहे हैं. पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद से परिवहन विभाग पहले ही स्व-पंजीकरण डीलरों के माध्यम से 1,44,395 आरसी जारी कर चुका है. दिल्ली में हर साल करीब 6 लाख नए वाहन पंजीकृत होते हैं और आरसी प्रिंटिंग की इस नई वयवस्था से खरीदारों को अब अपनी आरसी प्राप्त करने के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा या उन्हें आरटीओ के पास नहीं जाना होगा. यह सेवा जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आधिकारिक तौर पर जनता को समर्पित की जाएगी.



परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “दिल्ली में हमने सार्वजनिक सेवा को जितना सरल बनाया है वैसा अभी तक किसी अन्य राज्य में नहीं है. यह वास्तव में फेसलेस सेवाओं का एक विस्तार है, जिसे हमने इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया था, जिसका पहले ही लाखों दिल्लीवासी लाभ उठा चुके हैं और अन्य राज्यों में इसे दोहराया जा रहा है. दिल्लीवासियों को पहले डीलर पॉइंट और आरटीओ दोनों पर अपने वाहनों को समय पर पंजीकृत कराने के लिए बहुत परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब एक खरीदार को वाहन के साथ-साथ अपनी आरसी भी मिल जाएगी. यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास सख्त नियामक प्रावधान हैं कि किसी भी उपभोक्ता को इन आरसी की छपाई के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क न लगाया जाए. पहले जहां आरसी के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ता था, वहीं अब वाहन खरीदते समय ही मौके पर आरसी मिल जाएगी.