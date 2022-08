नई दिल्ली: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (New Delhi Railway Station) से बेगमपुर, रोहिणी ले जाकर 10वीं कक्षा की तीन छात्राओं के साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने (Three girl raped in Rohini) आया है. आरोपी ने छात्राओं को शराब पिलाकर व नशे की गोलियां खिलाकर (Delhi girl raped after drinking alcohol) उनके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. इसके बाद छात्राओं को शादी कराने की झांसा देकर बेचने के लिए राजस्थान ले जा रहा था. किसी तरह छात्राएं आरोपियों के चुंगल से निकल कर करोलबाग पहुंचीं. डिफेंस कॉलोनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दो महिलाएं सहित चार आराेपियाें काे गिरफ्तार किया है. पकड़े गये आराेपियों में बंगाली लाल शर्मा और संदीप उर्फ सेंकी शामिल है. मुख्य आरोपी प्रकाश उर्फ संजय उर्फ मिंटू को गिरफ्तार करने लिए दिल्ली-एनसीआर में छापेमारी की जा रही है.





दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार एक छात्रा गोविंदपुरी (15), दूसरी ग्रेटर कैलाश (15) व तीसरी चिराग दिल्ली (14) में रहती हैं. ये डिफेंस कॉलोनी स्थित सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं. ये छात्राएं छह अगस्त को स्कूल से मुंबई जाने के लिए निकली थीं. ये साथ में अपने कपड़े व दो-दो हजार रुपये ले गई थीं. ये ऑटो से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचीं. यहां पर इनको प्रकाश नाम का आरोपी मिला. इन्होंने प्रकाश से मुंबई की ट्रेन पूछी. उसने बताया कि मुंबई के लिए आज कोई ट्रेन नहीं जाएगी. उसने कहा कि मुंबई के लिए कल ट्रेन जाएगी. छात्राओं ने कल तक किसी होटल में रूकने की बात कही तो आरोपी अपने बहन के घर ले जाने के बहाने छात्राओं को बेगमपुर ले गया.



यहां पर घर में ज्योति, रुकसाना, बंगाली लाल शर्मा व संदीप पहले से मौजूद थे. आरोप है कि यहां छात्राओं को जबरदस्ती शराब पिलाई गई. इसके बाद उन्हें नशे की गोलियां दी गईं. इसके बाद आरोपी प्रकाश ने तीनों छात्राओं के साथ बारी-बारी से नशे की हालत में दुष्कर्म किया. वह आठ अगस्त को शादी का झांसा देकर छात्राओं को राजस्थान ले जाने की बात कहकर घर से निकला. दरअसल वह छात्राओं को बेचने राजस्थान ले जा रहा था. किसी तरह बचकर ऑटो से करोल बाग पहुंचीं और इसके बाद पुलिस को सूचना दी. स्कूल से जब छात्राएं घर नहीं पहुंची तो उनके परिजनों ने डिफेंस कॉलोनी थाने में शिकायत दी थी. डिफेंस कॉलोनी थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्जकर जांच शुरू की.

पुलिस छात्राओं की तलाश कर रही थी. अब डिफेंस कॉलोनी थाना पुलिस ने दुष्कर्म, पोक्सो व मानव तस्करी आदि की धाराएं एफआईआर में जोड़ दी हैं. दक्षिण जिला डीसीपी बेनीता मेरी जेकर ने बताया कि जब आरोपी प्रकाश छात्राओं के साथ दुष्कर्म कर रहा था उस समय दो महिलाएं कमरे में मौजूद थीं. एसीपी, डिफेंस कॉलोनी, अरुण चौहान की देखरेख में इंस्पेक्टर पंकज पांडेय दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.