नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली में अंग्रेजों के जमाने के सदर बाजार थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ तीन थानों में पहला नंबर मिला है. (Sadar Bazar police station got the country's number one police station award). जिले के डीसीपी ने बताया कि सदर बाजार थानों में जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई वर्षों से प्रयास किए जा रहे थे. इस क्रम में पुलिस की ओर से वर्ष 2020 में सर्वश्रेष्ठ थाना चुनने की प्रतियोगिता हुई थी और उसमें सर्वश्रेष्ठ तीन थानों में सदर बाजार पहले नंबर आया है. थाने को नम्बर वन बनाने के लिए उसके पुलिसकर्मियों व अधिकारियों का भी अहम योगदान रहा है ओर जनता ने भी अपनी भागदारी निभाई है, जिस कारण आज सदर बाजार थाना देश का नम्बर वन थाने का अवार्ड पाने के सफल रहा है.



सदर बाजार थाना अंग्रेजों के जमाने का 160 साल पुराना पुलिस थाना है. इसे 1861 में दिल्ली की जनता के लिए बनाया गया था. इसकी जिम्मेदारी अब तक 126 एसएचओ संभाल चुके है. वर्तमान में यहां 13 महिला पुलिस अधिकारियों सहित 122 महिला कर्मचारियों की है तैनाती हो चुकी है. थाने में पहली एफआईआर 31 दिसंबर 1861 में दर्ज की हुई थी.

इसे भी पढें: पैसे के लेनदेन के लिए कर्जदार ने रची खौफनाक साजिश, आरोपी गिरफ्तार





थाने में 24 घंटे का पावर बैकअप है और महिला कर्मचारियों के बच्चों के पढ़ने का कक्ष भी बना हुआ है. मोबाइल फोरेंसिक लैब के साथ साथ पूछताछ के लिए विशेष कक्ष की व्यवस्था है. सभी गाड़ियां जीपीएस युक्त है. पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिसकर्मियों के फिट रहने के लिए जिम और बैडमिंटन कोर्ट भी बनाए गए हैं.

इन सभी व्यवस्थाओं की वजह से सदर बाजार थाना देश का नंबर वन थाना बनने की होड़ में सबसे आगे रहा है और आज वह नंबर वन थाने का अवार्ड भी जीत चुका है. दिल्ली पुलिस के लिए गर्व की बात है और इसी तरह से अब और भी थाने अपने नंबर वन की और उपस्थिति दर्ज कराने में काम करेंगे.

विश्वसनीय खबरों के लिये करें ईटीवी भारत एप डाउनलोड