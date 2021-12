नई दिल्ली: दिल्ली का प्रदूषण स्तर (Delhi Pollution Level) एक बार फिर 300 के पार हो गया है जो कि 'बहुत खराब' श्रेणी में है. आज सुबह दिल्ली का AQI 369 दर्ज किया गया है, जो कि 'बहुत खराब' श्रेणी में है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) के आंकड़े बता रहे हैं कि एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर फैलने लगा है. दिल्ली के कुछ इलाकों में प्रदूषण स्तर एक बार फिर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है.

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत ख़राब श्रेणी में बना हुआ है. आज सुबह दिल्ली का प्रदूषण स्तर 369 दर्ज किया गया है. वहीं एनसीआर की बात करें तो गाजियबाद, नोएडा और फरीदाबाद में प्रदूषण स्तर एक बार फिर 'अत्यंत खराब' श्रेणी में है, जबकि गुरुग्राम में प्रदूषण स्तर 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया है.

आइए जानते हैं दिल्ली-NCR में आज का प्रदूषण का स्तर-

दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण स्तर

वहीं सफ़र (System of Air Quality and Weather Forecasting And Research) की सलाह है कि इस समय सुबह और दिन ढलने के बाद बाहर की गतिविधियां बंद कर दी जाएं. सुबह-सुबह घूमने जाने वालों को छोटी वॉक करने की सलाह है जबकि जॉग करने के लिए माना किया गया है. इस दौरान मास्क पहनने और घर में रहने की भी सलाह दी गई है.

एयर क्वॉलिटी इंडेक्स जब 0-50 होता है तो इसे 'अच्छी' श्रेणी में माना जाता है. 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'अत्यंत खराब', 400-500 को 'गंभीर' और 500 से ऊपर एयर क्वॉलिटी इंडेक्स को 'बेहद गंभीर' माना जाता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, हवा में मौजूद बारीक कण (10 से कम पीएम के मैटर), ओजोन, सल्फर डायऑक्साइड, नाइट्रिक डायऑक्साइड, कार्बन मोनो और डायआक्साइड सभी सांस की नली में सूजन, एलर्जी और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप