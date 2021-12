नई दिल्लीः दुनियाभर में कोरोना महामारी (volunteer helped in corona Epidemic) के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सामुदायिक सहभागिता में स्वयंसेवकों (Volunteers are active around the world) की भूमिका स्‍वीकार की है. इन्‍होंने इस घातक संक्रामक रोग और इसके कारण दुनियाभर में उपजे लॉकडाउन के हालात के बीच पीड़‍ितों व प्रभावितों की मदद के लिए हरसंभव कदम उठाए. भारत सहित कई देशों में स्‍वयंसेवक लॉकडाउन के कारण प्रभावित एक बड़ी आबादी की मदद के लिए आगे आए.

रविवार काे अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस (International Volunteer Day celebrated on 5th December) के अवसर पर सीआर पार्क थाने में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाले स्वयंसेवियाें को दिल्ली पुलिस की तरफ से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में एडिशनल डीसीपी पवन कुमार शर्मा, सीआर पार्क थाने के एसएचओ रितेश कुमार शर्मा ने कोर्ट में लोगों की मदद करने वाले वॉल्यूम टर्स को दिल्ली पुलिस की तरफ से एक सर्टिफिकेट और बुके देकर सम्मानित किया.

समाजसेवियों को किया सम्मानित



साउथ दिल्ली के एडिशनल डीसीपी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि दिल्ली में ग्रेटर कैलाश और सीआर पार्क थाना क्षेत्र के लोगों की इन समाजसेवियों ने काफी (Delhi Police honored social workers) सेवा की है. बहुत बुरा वक्त था जब इन समाजसेवियों ने लोगों की मदद की थी. आज हमने उन समाजसेवियों का सम्मानित किया है. दिल्ली पुलिस की तरफ से उनका सम्मान किया गया है.

सम्मान पाने वाले ग्रेटर कैलाश के समाजसेवी राजेंद्र शारदा (Social worker of Greater Kailash Rajendra Sharda) ने बताया कि कोरोना काल के दौरान या जितनी भी वॉलिंटियर्स आए हैं सबने अपने-अपने तरीके से लोगों की मदद की. आज उन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से सम्मानित किया गया. एडिशनल डीसीपी ने उन्हें सम्मान दिया और एक सर्टिफिकेट दिया उन्हें काफी अच्छा लगा है. उन्होंने कहा है कि वह आगे भी इसी प्रकार की लोगों की मदद करते रहेंगे.