नई दिल्ली : दिल्ली पुलिसकर्मियों में कानून की जानकारी और बढ़ाने और उन्हें इससे संबंधित बेसिक जानकारी को और मजबूत करने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ दिल्ली पुलिस ने एक एमओयू (MoU between Delhi Police and NLU) किया है. बुधवार काे जय सिंह रोड स्थित पुलिस हेड क्वार्टर में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना और एनएलयू के वाइस चांसलर श्रीकृष्ण देव राव ने इस एमओयू पर (Delhi Police commissioner and NLU Vice Chancellor sign MoU) हस्ताक्षर किया.





पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अदालत में कानून और मजबूत लीगल एविडेन्स की (Police commissioner said evidence is needed to get punishment) जरूरत होती है. पुलिस स्टेशन लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन के पार्ट को अलग कर दिया गया है. इस एमओयू से पुलिस कमिश्नर को उम्मीद है, कि दिल्ली पुलिसकर्मियों को इससे बेहतर फायदे होंगे. वाइस चांसलर ने कहा कि कोलैबोरेशन से दिल्ली पुलिस को मोस्ट प्रोफेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बनाने में एनएलयू की तरफ से भरपूर सहयोग किया जाएगा.

पुलिस हेड क्वार्टर में बैठक.

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के उपनगरीय द्वारका में स्थित है. यह देश में बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित लो स्कूल के रूप में भी जाना जाता है. इसकी स्थापना 13 साल पहले 2008 में हुई थी. यहां से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है.