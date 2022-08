नई दिल्ली: छावला और जाफरपुल कलां की पुलिस टीम ने एटीएम तोड़कर पुलिस की नींद उड़ाने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है (Two crooks arrested from Chhawla). इनके पास से एक पिस्टल और दो कारतूस बरामद किये गये हैं. पकड़ाये बदमाशाें की पहचान ऋषि शर्मा उर्फ भज्जी और विकास यादव उर्फ गोलू के रूप में हुई है. दोनों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. डीसीपी एम हर्षवर्धन के अनुसार आरोपी ऋषि शर्मा उर्फ भज्जी पर मोटर व्हीकल एक्ट और विकास यादव उर्फ गोलू पर चोरी, हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के पांच मामले दर्ज हैं.



डीसीपी ने बताया कि छावला में इंडियन बैंक के मैनेजर ने 23 अगस्त को एटीएम तोड़ने के प्रयास किये जाने की शिकायत की थी (Attempt to break ATM in Chhawla). एटीएम तोड़ने की यह कोशिश नाकामयाब रही थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर पंकज कुमार के नेतृत्व में एसआई विजेंदर, एएसआई मनोज कुमार, हेड कॉन्स्टेबल भूपेंद्र सिंह और अन्य को शामिल कर छावला और जाफरपुर कलां की संयुक्त टीम का गठन किया गया था.





पुलिस टीम ने एटीएम के सीसीटीवी फुटेजों को खंगाले और मुखबिरों से सूचनाएं एकत्रित करवाई. जांच में संदिग्ध के रूप में ऋषि और विकास की पहचान हुई. दोनों खेड़ा डाबर गांव के रहने वाले हैं. इनकी तलाश में पुलिस ने कई जगह छापेमारी की. 25 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि दोनों शातिर छावला नाले के पास घूम रहा है. सूचना के आधार पर इन्हें पकड़ने का प्लान बनाया गया (Two crooks arrested from Chhawla). छावला नाले के पास ट्रैप लगा कर दबोच लिया गया. तलाशी में एक पिस्टल और दाे जिंदा कारतूस बरामाद किया गया. पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया.