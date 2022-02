नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी जिला की स्पेशल स्टाफ टीम ने एक करोड़ की रंगदारी के लिए कारोबारी के घर के बाहर खड़ी कार पर फायरिंग करने के आराेप में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शूटर काे लोनी गाजियाबाद से गिरफ्तार (Shooter of Tillu Tajpuria gang arrested from Loni Ghaziabad) किया है. रोहिणी जिले के डीसीपी प्रणव तायल के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान सोनीपत निवासी अरुण के रूप में हुई है.

अरुण रोहिणी सेक्टर सात में कारोबारी से एक करोड़ रुपये रंगदारी के लिए की गयी फायरिंग की घटना में शामिल था. आपको बता दें कि रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम मामले में चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर (Delhi Police caught the shooter) चुकी है. जबकि अरुण फरार चल रहा था. रोहिणी स्पेशल स्टाफ की टीम को आरोपी के लोनी इंद्रपुरी में छिपे होने की जानकारी मिली.

टिल्लू ताजपुरिया गैंग का शूटर गिरफ्तार.

जिसके बाद एसीपी ब्रह्मजीत और इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह के नेतृत्व में एसआई अनिल, एएसआई आंदपाल, ओमप्रकाश, सिपाही गोविंद की टीम गठित की गई और जाल बिछाकर आरोपी अरुण को स्पेशल स्टाफ की टीम ने लोनी से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया की टिल्लू ताजपुरिया के चचेरे भाई हिम्मत उर्फ चीकू के साथ जेल में बंद आकाश खत्री और जयंत मान के संपर्क में आया. चीकू ने व्हाट्सएप काल के जरिए रोहिणी के कारोबारी को तीन दिन के भीतर एक करोड़ रुपए नहीं देने पर 100 गोलियां मारने की धमकी दी थी.

जिसके बाद डराने के लिए रोहिणी में कारोबारी के घर के बाहर खड़ी कार पर फायरिंग की थी और पर्ची में एक करोड़ तीन दिन के भीतर इंतजाम (One crore extortion was demanded from the businessman in Rahini) करने की धमकी भरी पर्ची डाली गई थी. गौरतलब है कि जेल में बंद चीकू से भी टीम ने पूछताछ कर धमकी देने वाला मोबाइल भी बरामद किया था और चार आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.