नई दिल्ली : साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके (Ambedkar Nagar area of ​​South Delhi) में आपसी विवाद के बाद महिला को चाकू मारने की घटना (Woman Stabbed by Akash) में दिल्ली पुलिस ने आरोपी आकाश को गिरफ्तार (Akash Arrested by Delhi police) कर लिया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद करके जब्त कर लिया है. दोनों ही परिवार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. घायल महिला के परिवार ने पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप (Serious Allegations Against Delhi Police) लगाए हैं. फिलहाल पुलिस इस मामले को दर्ज कर जांच कर रही है.

पूछताछ करने पर उसने बताया कि दोनों के घर के सामने सार्वजनिक गली के स्थान को लेकर उनके परिवारों के बीच कुछ पुरानी दुश्मनी चल रही है. चूंकि दोनों पड़ोसी हैं. इसलिए इनमें आपसी विवाद चलता रहता है. बताया जा रहा है कि रवि घायल महिला शांति का भतीजा है, जिसकी पत्नी की वजह से विवाद बढ गया था.

लोगों ने बताया कि रात दस बजे रवि की पत्नी नीरू उसके परिवार को गाली दे रही थी, तो वह क्रोधित हो गया और बदला लेने के लिए आकाश ने नीरू के पति को भी घर से बाहर आने के लिए बुलाया. लेकिन रवि की चाची और (बुआ) घायल शांति ने बाहर आकर बीच-बचाव करने की कोशिश की. साथ ही रवि को घर से बाहर आने के लिए रोकने लगी. इसी दौरान अचानक आकाश ने शांति के पेट में उसे चाकू मार दिया और मौके से फरार हो गया. लेकिन जैसे ही बीट स्टाफ को जानकारी मिली उसने तुरंत जवाब दिया और उसके कई ठिकानों पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने आकाश के खिलाफ मामला दर्ज करके मामले में जांच पड़ताल व कार्रवाई शुरू कर दी है.

साउथ दिल्ली डीसीपी बेनिता मेरी जेकर (South Delhi DCP Benita Mary Jaker) ने बताया कि बीते सोमवार को दक्षिणपुरी के मदनगीर डी-1 ब्लॉक इलाके में एक महिला को चाकू मारने की पीसीआर कॉल आयी थी, जिसमें दिल्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. मौके पर देखा तो गली में काफी खून पड़ा हुआ था. कई वाहन भी गिरे हुए थे. साथ ही मौके पर कुछ पौधे भी पड़े थे. पुलिस को पता चला कि इस घटना में घायल शांति नामक महिला को परिवार साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाने ले जा चुका है. शुरुआती जांच और स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला है कि आरोपी आकाश और रवि के बीच कहासुनी हो गयी थी, जिसके बाद मामला चाकू मारने तक जा पहुंचा.

