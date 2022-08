नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के साकेत इलाके में एक महिला का गला काटकर मोबाइल छीनने के मामले (Snatching Mobile Phone by Slitting Throat of a Woman) में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है. इस वारदात को एक नाबालिग ने अंजाम दिया था, क्योंकि आरोपी को Social Media पर रील बनाने की सनक (Craze to make Reel on Social Media) सवार थी. आरोपी का मोबाइल चोरी हो गया तो उसने दूसरे से मोबाइल छीनने का प्‍लान बनाया और चेहरे पर मास्‍क लगाकर साकेत पहुंचा. यहां पर उसने एक अकेली महिला को मोबाइल पर बात करता देख पीछे से हमलाकर गला काट दिया और मोबाइल लेकर फरार हो गया. घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस आरोपी के जूते पर बने एक लोगो (Logo on a Shoe) की मदद से उस तक पहुंची और दबोच लिया.

दक्षिण जिला डीसीपी बेनिता मैरी जेकर (South District DCP Benita Marie Jaker) ने बताया कि इस घटना की जांच कर रही टीम को पहले समझ में ही नहीं आ रहा था कि महिला का गला क्‍यों काटा गया. इसलिए इस मामले की जांच स्पेशल स्टाफ को सौंपी गई. टीम ने सबसे पहले महिला के घर से चर्च तक के रूट पर लगे करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने की कोशिश की. इस दौरान एक कैमरे में महिला के ठीक पीछे एक संदिग्ध दिखाई दिया. उसका चेहरा मास्क से ढका था, इसलिए पहचान नहीं हो पाई.

मामले में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ-साथ साकेत इलाके के कुछ अन्य फुटेज भी देखे गए तो वह एक नाबालिग ऑटो से साकेत मेट्रो स्टेशन के पास उतरता दिखा. इस फुटेज में उसका चेहरा तो नहीं दिखा लेकिन जूते पर बना एक लोगो साफ-साफ दिख गया. इसके बाद टीम ने एक महीने से ज्यादा समय तक साकेत के आसपास जूते के LOGO के आधार पर आरोपी की तलाश करती रही. जिसके बाद पुलिस को ऐसे ही LOGO वाले जूता पहने एक युवक दिखाई दिया. जब पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने वारदात कबूल कर ली. पुलिस के अनुसार आरोपी 15 साल का है और पत्थर घिसाई का काम करता है. इसे Social Media पर रील बनाने के लिए मोबाइल चाहिए था और उसी लिए उसने मोबाइल लूटने का प्लान बनाया.

आपको याद होगा कि बीते एक जून को रजनी नामक एक महिला रात लगभग 8:30 बजे पैदल अपने घर जा रही थी. साकेत स्थित एसडीएम कार्यालय के पास पहुंचने पर अचानक पीछे से आए एक लड़के ने महिला के गले पर धारदार हथियार से वार कर गिरा दिया और महिला का मोबाइल लेकर फरार हो गया. वहां से गुजर रहे एक शख्स ने यह घटना देख ली और जख्‍मी महिला को अपनी स्कूटी से अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई थी.

