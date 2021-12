नई दिल्ली : सब्जी मंडी इलाके में दो गुटों के बीच हुए विवाद में फायरिंग (arresting in sabji mandi firing case in delhi) कर फरार हुए दो बदमाशों को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के खिलाफ सब्जी मंडी थाने में हत्या प्रयास का मामला दर्ज था. इनकी पहचान अशोक पुष्कर और विकास खारी (accused ashok pushkar and vikas khari arrested) के रूप में की गई है. दोनों पहले भी हत्या के मामले में शामिल रह चुके हैं. इनकी गिरफ्तारी की जानकारी सब्जी मंडी थाना पुलिस को दे दी गई है.





डीसीपी जसमीत सिंह के अनुसार, बीते 6 नवंबर को अशोक पुष्कर के दोस्त विक्की उर्फ निक्के पर विरोधी गुट ने पैसों के विवाद में हमला किया था. उसका बदला लेने के लिए अशोक पुष्कर और विकास खारी ने बाइक पर सवार होकर विरोधी गैंग पर गोलियां चलाईं (firing in gangwar in delhi). इसमें अरबाज नामक शख्स घायल हुआ था. इस झगड़े में दोनों पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ था, जिसके चलते दंगे जैसे हालात बन गए थे. इस घटना में अरबाज के परिवार के सदस्यों ने भी अशोक पुष्कर के साथियों पर हमला किया था और कई लोगों को चाकू मारे थे. इस मामले में अशोक और विकास फरार चल रहे थे.

डीसीपी जसमीत सिंह के अनुसार, स्पेशल सेल की दक्षिणी रेंज को फरार चल रहे बदमाशों अशोक पुष्कर और विकास खारी के बारे में सूचना मिली थी. उन्हें पता चला था कि सब्जी मंडी में हुए शूटआउट के मामले में वह फरार चल रहे हैं. वह पश्चिम विहार इलाके में छिपे हुए थे. हाल ही में इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम को सूचना मिली कि दोनों पश्चिम विहार मेट्रो स्टेशन के पास रात के समय आएंगे. इस जानकारी पर एसीपी अत्तर सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर शिव कुमार और जितेंद्र की टीम ने छापा मारकर दोनों को पकड़ लिया. तलाशी में इनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए. इस बाबत स्पेशल सेल में मामला दर्ज किया गया है.अशोक उर्फ पुष्कर ने पुलिस को बताया कि वह विकास खारी के साथ मिलकर दोबारा इस विरोधी गुट पर हमला करना चाहता था. उनके खिलाफ 2014 में भी हत्या का एक मामला दर्ज है. जेल में ही उनकी मुलाकात हुई थी. जून 2020 से वह जेल से बाहर निकले थे. कोविड-19 के चलते उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया था. अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया था. ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था.