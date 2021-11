नई दिल्ली : दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से दोपहिया चोरी (two wheelers theft in delhi) करने वाले एक युवक को मध्य जिला के वाहन चोरी निरोधक दस्ते (anti theft squad) ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने राजीव नामक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की 5 बाइक बरामद की हैं. वहीं उससे चोरी की गाड़ियां खरीदने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर उसके पास से 3 दोपहिए जब्त किए हैं. आरोपी बाइक के अलग-अलग हिस्से कर उसे बेच देते थे ताकि वह पुलिस की पकड़ में न आएं.



डीसीपी श्वेता चौहान के अनुसार, वाहन चोरी की वारदातों को ध्यान में रखते हुए एएटीएस इंचार्ज संदीप गोदारा की देखरेख में एसआई माजिद और एएसआई अजय की टीम काम कर रही थी. इस दौरान उन्हें पता चला कि टीकरी कला से आकर एक गैंग वाहन चोरी (Thief Gang in delhi) की वारदातों को अंजाम देता है. यह भी पता चला कि चोरी किए गए वाहनों को कबाड़ी को बेचा जाता है. कबाड़ी इन गाड़ियों को अलग-अलग हिस्सों में करने के बाद उन्हें बेच देता है. 27 नवंबर की रात एक गुप्त सूचना पर कमला मार्केट (Kamla Market in delhi) इलाके में पुलिस टीम ने जाल को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ( New Delhi Railway Station) की तरफ से आ रहे युवक को पकड़ लिया. उसकी पहचान राजीव मोटा के रूप में की गई.

पकड़ा गया आरोपी राजीव मूल रूप से यूपी का रहने वाला है. उसके पास मौजूद बाइक पश्चिम विहार इलाके से चोरी की गई थी. उसने पुलिस को बताया कि वह बीते 15 महीनों से वारदातों को अंजाम दे रहा है और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था. उसकी निशानदेही पर चार अन्य बाइक भी बरामद की गई हैं. पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि बहादुरगढ़ निवासी चांद मियां को वह चोरी की गाड़ियां देता है. पुलिस टीम (delhi police team) ने आरोपी चांद को गिरफ्तार कर उसके पास से तीन अन्य दोपहिया बरामद किए हैं. वह टिकरी कला इलाके में कबाड़ी का काम करता है. वह राजीव से चोरी की गाड़ियां लेकर उसे कबाड़ में लेकर अलग-अलग हिस्सों में बांट देता था और फिर उन्हें बेच देता था.

गिरफ्तार किया गया राजीव छठी कक्षा तक पढ़ा है. वह पहले गाड़ी की एजेंसी में काम करता था. कोविड के दौरान कबीर उसकी नौकरी चली गई थी. इस दौरान वह बुरी संगत में आकर वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगा. अब तक वह 50 से ज्यादा गाड़ियां चोरी कर चुका था. दूसरा आरोपी चांद मियां टिकरी गांव में स्क्रैप का कारोबार करता है. वह अब तक राजीव से चोरी की 50 से ज्यादा गाड़ियां खरीद चुका था.

