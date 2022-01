नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के माैके पर दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर खुफिया विभाग की तरफ से अलर्ट किया (Alert for terrorist attack in Delhi) गया है. कुछ ही दिन पहले गाजीपुर मंडी में आईईडी भी मिला था. इसलिए गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं (Delhi Police serious about security) बरतनी चाहती. बीते वर्ष की तरह इस बार भी परेड का रूट 8.3 किलोमीटर से कम कर 3.3 किलोमीटर कर दिया गया है.

लेकिन सुरक्षा का पहरा पहले से भी ज्यादा होगा. परेड में इस बार जहां छह से सात हजार लोग शामिल होंगे तो वहीं पूरे रूट पर पांच हजार से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात रहेंगे. पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल के जवान भी यहां सुरक्षा में तैनात रहेंगे. पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूरे परेड रूट पर पांच से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. कंट्रोल रूम के जरिये इन कैमरों से निगरानी की (Security preparations for the Republic Day parade in Delhi) जा रही है.

इसे भी पढ़ेंः गणतंत्र दिवस 2022 की झांकी पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने, जाने क्यों

राजपथ के दोनों तरफ सुरक्षाकर्मी तैनात हो चुके हैं. परेड रूट भले ही नेशनल स्टेडियम पर समाप्त होगी लेकिन झांकियां लाल किले तक जाएगी. इसलिए वहां तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे. इसके लिए नई दिल्ली, मध्य दिल्ली एवं उत्तरी जिला पुलिस तालमेल के साथ काम करेगी. परेड रूट पर पुलिस के अलावा कमांडो एवं शूटर भी तैनात होंगे. हवाई हमले को ध्यान में रखते हुए यहां पहले ही ड्रोन सहित अन्य वस्तुओं के उड़ाने पर रोक लगा दी गई है. ऐसे हमलों से निपटने के लिए अत्याधुनिक हथियार भी यहां तैनात रहेंगे.



इसे भी पढ़ेंः गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा काे लेकर पार्क-गलियों में दिल्ली पुलिस की पट्रोलिंग



पुलिस के अनुसार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ना केवल राजपथ के आसपास बल्कि दिल्ली के अन्य इलाकों में भी पुलिस लगातार गश्त कर (Security preparations for the Republic Day parade in Delhi) रही है. खासतौर से बाजारों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं. दिल्ली के तमाम होटलों और गेस्ट हाउस में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. किरायेदारों का सत्यापन किया जा रहा है ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति मकान में या होटल-गेस्ट हाउस में ना छुपा हो. लोगों को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी वह तुरंत पुलिस को दें.