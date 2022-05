भाजपा का महामंथन, PM मोदी करेंगे संबोधित

20 मई को भाजपा का महामंथन होगा. कार्यक्रम स्थल पर सुबह 9 बजे बैठक में शामिल होने वाले पदाधिकारियों का रजिस्ट्रेशन होगा और करीब 10 बजे बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा, जो देर शाम 6 बजे तक चलेगा. इस दौरान करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली बैठक को संबोधित (PM Modi to address BJP meeting on 20th May) करेंगे.

विश्व मधुमक्खी दिवस(World Bee Day)

विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है. इस दिन मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था. ​मधुमक्खी दिवस का उद्देश्य इकोसिस्टम में मधुमक्खियों की भूमिका को स्वीकार करना है.

हनी टेस्टिंग लैब का शुभारंभ

विश्व मधुमक्खी दिवस पर आज केंद्रीय कृषि मंत्रालय नर्मदा गुजरात में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम करने जा रहा है. इसका शुभारंभ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे. इस मौके पर तोमर पांच राज्यों में सात जगह स्थापित की गई हनी टेस्टिंग लैब एंड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन भी करेंगे.



पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट आज पेगासस जांच मामले में सुनवाई करेगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट पर विचार कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक इसके जरिए 2019 में ही भारत में कम से कम 1400 लोगों के पर्सनल मोबाइल या सिस्टम की जासूसी हुई है.

ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज दोपहर 3 बजे होगी. इससे पहले गुरुवार को शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वाराणसी में ट्रायल कोर्ट से शुक्रवार 20 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई नहीं करने का आदेश दिया था.

अलपन बंदोपाध्याय की याचिका को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई

पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय की याचिका को कैट की प्रिंसिपल बेंच को ट्रांसफर करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर सकता है हाईकोर्ट.

बैंक लोग धोखाधड़ी मामले के आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई

800 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले के आरोपी और गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई कर सकता है पटियाला हाउस कोर्ट

दिल्ली हिंसा के आरोपी शाहरुख पठान के मामले में सुनवाई

दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस पर रिवॉल्वर तानने वाले शाहरुख पठान के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई कर सकता है पटियाला हाउस कोर्ट

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कार्यकाल का आखिरी दिन

पूर्वी दिल्ली नगर निगम का अस्तित्व रविवार को खत्म होने जा रहा है ऐसे में शुक्रवार को कार्यकाल का आखिरी दिन है. आखिरी दिन मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल निगम द्वारा किए गए कार्यों और दिल्ली सरकार और नगर निगम के संबंधों को लेकर प्रेस वार्ता.

IPL : आज राजस्थान बनाम CSK

आईपीएल 2022 के 68वें मुकाबले में 20 मई को राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स से होनी है. राजस्थान की टीम यदि यह मैच जीत लेती है, तो प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन जाएगी. मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा.