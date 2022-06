विश्व पर्यावरण दिवस

हर साल दुनियाभर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसका उद्देश्य लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरुकता पैदा की जा सके. हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम रखी जाती है और इस साल की थीम है- Only One Earth- Living Sustainably in Harmony with Nature है.

मिट्टी बचाओ आंदोलन को संबोधित करेंगे पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 'मिट्टी बचाओ आंदोलन' से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. 'मिट्टी बचाओ आंदोलन' एक वैश्विक पहल है, जिसका मकसद लोगों को मिट्टी की बिगड़ती सेहत के बारे में जागरूक करना और इसमें सुधार लाने के प्रयासों को बढ़ावा देना है.

बनारस रहेंगे राष्ट्रपति

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे. गोरखपुर एयरपोर्ट से सीधे लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर एयरपोर्ट आएंगे. एयरपोर्ट से निकलकर राष्ट्रपति सीधे बरेका जाएंगे. शाम को बरेका से निकलकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे.

नए मंत्री आज लेंगे शपथ

ओडिशा में कैबिनेट का इस्तीफा लिए जाने के बाद नए मंत्री रविवार दोपहर को 12 बजे शपथ लेंगे.

लाइफस्टाइल फॉर द इनवायरमेंट मूवमेंट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम 6 बजे लाइफस्टाइल फॉर द इनवायरमेंट मूवमेंट लॉन्च करेंगे.

भाजपा का प्रशिक्षण कैंप

राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा विधायकों को आज रात तक जयपुर बुलाया गया है. इसे विधायकों के प्रशिक्षण कैंप का नाम दिया गया है. हालांकि इसे कांग्रेस की तरह ही विधायकों की बाड़ेबंदी के तौर पर देखा जा रहा है.

कांग्रेस का नव संकल्प शिविर का दूसरा दिन

दिल्ली में कांग्रेस का दो दिवसीय संकल्प शिविर का आज दूसरा दिन है. नव संकल्प शिविर का आयोजन कंस्टीट्यूशन क्लब में किया.

UPSC प्रीलिम्स 2022

यूपीएससी (UPSC) सिविल सर्विसेस प्रीलिम्स 2022 की परीक्षा आज आयोजित होगी. यह परीक्षा ऑफलाइन आयोजित होगी. जो उम्‍मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे अपने एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट के साथ सभी जरूरी चीजें लेकर एग्जाम सेंटर पर लेकर जाना अनिवार्य है. प्रीलिम्‍स परीक्षा में 2 पेपर होंगे. जनरल स्टडीज में 100 सवाल होंगे जबकि जनरल स्‍टडीज में 80 सवाल होंगे.

दिल्ली मेट्रो के फेज-3 पर ट्रेन की सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू

दिल्ली मेट्रो के फेज-3 पर ट्रेन की सेवाएं जो आमतौर पर सुबह 8:00 बजे शुरू होती हैं. लेकिन आज सुबह 6:00 बजे से शुरू हुईं. यह इंतजाम मेट्रो ने सिविल सेवा (प्रारंभिक) एग्जाम को देखते हुए किया है.

स्कंद षष्ठी व्रत

हर महीने की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी व्रत रखा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक स्कंद षष्ठी का व्रत संतान की उन्नति सुखी जीवन के लिए रखा जाता है. स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की विधिवत पूजा की जाती है.