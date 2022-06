मुंबईः सिंगर केके का अंतिम संस्कार आज

मशहूर सिंगर केके का बीती रात (31 मई) निधन हो गया. कोलकाता में एक कॉन्सर्ट में गाना गाने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ा दिया. सिंगर का परिवार कोलकता पहुंच चुका है. केके का मुंबई में आज अंतिम संस्कार होगा. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एलानके बाद सिंगर को गन सैल्यूट दिया गया. केके के पार्थिव शरीर को रबींद्र सदन में गन सैल्यूट दिया गया, जहां सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद थीं.

कांग्रेस के राज्यस्तरीय शिविर का अंतिम दिन

राजस्थान में तीन दिवसीय 'चिंतन शिविर' के दौरान अपनाए गए 'उदयपुर घोषणापत्र' पर चर्चा के लिए कांग्रेस दो दिन का राज्य स्तरीय 'शिविर' का आज अंतिम दिन है. इस शिविर में पार्टी के सांसद, विधायक, सांसद और विधायक उम्मीदवार, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और पार्टी के प्रमुख नेता शामिल हैं. शिविर में उदयपुर घोषणापत्र के प्वाइंटों और आगे के तौर-तरीकों पर चर्चा की जा रही है.

बिहार सरकार कराएगी जातीय जनगणना, बोले नीतीश- सभी संप्रदाय के जातियों की होगी गिनती

बिहार में जातीय जनगणना को लेकर चल रही सर्वदलीय बैठक ( All Party Meeting On Caste Census In Bihar ) में बड़ा फैसला लिया गया है. बैठक के बाद सीएम ने ऐलान कर दिया है कि सूबे में जाति आधारित जनगणना होगी.

साजिन वाजे बने सरकारी गवाह, अनिल देशमुख के खिलाफ देंगे गवाही !

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सचिन वाजे सरकारी गवाह बन गए हैं. सचिन वाजे पुलिस अधिकारी थे. अदालत के आदेश के बाद वाजे अब मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर बयान दे सकते हैं.

हार्दिक पटेल आज लेंगे बीजेपी की सदस्यता

गुजरात से आने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल होंगे. सीआर पाटिल उनको सदस्यता दिलाएंगे. हार्दिक पटेल अहमदाबाद जिले के विरामगम तालुक के चंदन नागरी गांव से आते हैं। इस गांव में पाटीदार बहुल आबादी रहती है।

वी के सिंह देंगे आठ सालों का लेखा-जोखा

गाजियाबाद के सांसद वी के सिंह पिछले आठ सालों में कराए गए विकास कार्यों का लेखा-जोखा आज जनता के सामने रखेंगे

दिल्ली में पेड़ों को काटने को लेकर हो सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट राजधानी में पेड़ों के काटने के मामले पर सुनवाई कर सकता है.

कैलाश गहलोत मामले पर हो सकती है सुनवाई

बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से दायर मानहानि याचिका पर आज राऊज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई कर सकता है.

घाटी के सभी हिंदू कर्मचारियों का जिला मुख्यालय पर होगा तबादला

जम्मू-कश्मीर में रहने वाले सभी हिंदू कर्मचारियों का जिला मुख्यालय पर तबादला किया जाएगा

महाराणा प्रताप जयंती आज

आज महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती है. इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. इसको लेकर आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे प्रताप गौरव केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.