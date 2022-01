नई दिल्ली:साउथ वेस्ट दिल्ली के किशनगढ़ थाने की पुलिस टीम ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार (Delhi Police arrested thug)किया है, जो अस्पताल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी (Cheating in the name of job)करता था. आरोपी की पहचान रोहित कुमार के रूप में की गयी. वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का रहनेवाला है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राेहित पहले सीताराम भारतीय अस्पताल में हाउसकीपिंग का काम करता था. उसकी नौकरी चली गई जिसके बाद वह नौकरी के नाम पर कई लोगों के साथ ठगी की.



साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी गौरव शर्मा ने बताया कि 22 जनवरी को विशाल नाम के एक व्यक्ति ने किशनगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसे सीताराम भारतीय अस्पताल, दिल्ली में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगा गया है. उसने बताया कि इसी तरह से करीब 10 से 15 लाेग के साथ ठगी हुई है. सभी से कई मद में पैसा जमा कराये गये थे. नौकरी दिलाने की बात कही गई थी लेकिन ना तो नौकरी मिली और ना ही उनके पैसे वापस हुए.

नाैकरी दिलवाने के पर ठगी.

इस संबंध में किशनगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया. अपराध की गंभीरता को भांपते हुए एसीपी ने किशनगढ़ थाने के एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें एसआई सुशील, एएसआई होशियार सिंह, कॉन्स्टेबल सुधीर और कांस्टेबल अमित को शामिल किया गया. जांच के दौरान पता चला कि कई अन्य व्यक्ति भी ठगी के शिकार हुए हैं. ट्रैकिंग के बाद आरोपी के बारे में पता चला. छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया (Delhi Police arrested the thug) गया.

पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह पहले सीताराम भारतीय अस्पताल में कार्यरत था. कुछ महीने पहले उसकी नौकरी चली गई जिसके बाद उसने अस्पताल में नौकरी दिलाने के बहाने कई लोगों के साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.

